Nos 18 | Les changements de personnel affecteront-ils le Drakkar?

À ce moment-ci l’an dernier, le Drakkar de Baie-Comeau avait procédé à de nombreux changements au sein de sa formation, en plus de souhaiter la bienvenue à un nouvel entraineur-chef à la suite d’une décevante sortie au premier tour des séries de la Coupe du Président de 2019.

Sautons jusqu’à aujourd’hui et on remarque qu’un de ces éléments est toujours présent. Il y aura encore une fois un nouveau patron en ville, alors que Jean-François Grégoire est passé d’entraineur adjoint à entraineur-chef il y a de ça quelques semaines. Cependant, les joueurs sous sa gouverne sont, pour la plupart, plus vieux d’une année et prêts à assumer des rôles plus importants au sein du club.

⚠️ Jean-François Grégoire nommé à la barre du Drakkar ⚠️ L'organisation du Drakkar est heureuse d'annoncer la nomination de Jean-François Grégoire comme 12e entraîneur-chef de l'histoire de l'organisation 🤝! Les détails : https://t.co/XgYavGS47s #SunirpourConquérir pic.twitter.com/HcMfBDXOO8 — Drakkar de Baie-Comeau (@DrakkardeBaieCo) August 30, 2020

Comme ce fut le cas les deux dernières années, la plupart des succès du Drakkar passeront par la sélection des Penguins de Pittsburgh en 2019, Nathan Légaré, lui qui vient tout juste de conclure deux saisons consécutives de 45 et 35 buts, respectivement. Le capitaine sera réuni avec les ailiers européens Raivis Kristians Ansons et Valentin Demchenko, qui ont combiné leurs efforts pour un total de 69 points dans la plus récente campagne. Le centre Xavier Fortin reviendra pour sa première saison complète dans l’uniforme du Drakkar après avoir été acquis des Islanders de Charlottetown durant la période de transactions des Fêtes de la dernière saison.

À la ligne bleue, Christopher Merisier-Ortiz cherchera à bâtir sur une solide campagne 2019-2020 dans laquelle il a terminé sixième meilleur pointeur chez les défenseurs de la LHJMQ. Il mènera probablement la charge offensivement chez les arrières du club, lui qui se retrouve en compagnie du défenseur défensif vétéran Jérémy Jacques et l’acquisition du camp d’entrainement Gabriel Belley-Pelletier, un membre des Remparts de Québec jusqu’à tout récemment. Il y a espoir que le choix de deuxième tour de 2020, Anthony Lavoie, parviendra à se tailler un poste au sein d’une brigade défensive qui a besoin d’une infusion de jeunesse plus tôt que tard.

Entre les poteaux, le vétéran Lucas Fitzpatrick sera de retour pour sa quatrième saison dans la LHJMQ après avoir établi des sommets personnels au niveau des victoires, de la moyenne de buts alloués et du pourcentage d’efficacité en 2019-2020. Tentant aussi de se tailler un poste au sein de l’alignement est le gardien bulgare de 17 ans, Ventsislav Shingarov, lui qui a impressionné dans ses quatre apparitions la saison dernière.

Pour un club qui n’a pas sélectionné en première ronde du Repêchage LHJMQ depuis 2017 ou remporté une ronde de séries éliminatoires depuis 2015, la stabilité sera cruciale. Avec Grégoire faisant ses débuts derrière le banc et Pierre Rioux entamant une deuxième saison comme DG, il sera intéressant de voir comment le tandem prendra le groupe actuel et tentera de l’orienter dans la bonne voie.

Statistiques 2019-2020 Drakkar :