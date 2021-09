Nos 18 | Les Cataractes de Shawinigan 2021-2022

À la suite d’un long processus de reconstruction et à des attentes de plus en plus élevées, l’équipe des Cataractes de Shawinigan vise enfin à franchir la prochaine étape qui en fera une force dans la LHJMQ cette année, tant en saison régulière qu’en séries éliminatoires.

Le groupe d’avants ne manque ni de profondeur ni de joueurs étoiles. Une paire de sélections de première ronde de la LNH, Mavrik Bourque (Stars de Dallas, 2020) et Xavier Bourgault (Oilers d’Edmonton, 2021) mèneront la charge en compagnie de l’espoir des Sabres de Buffalo, Olivier Nadeau, lui qui a terminé la campagne écourtée de l’an dernier comme meilleur pointeur des Cataractes. L’ailier de 20 ans Jérémy Martin revient à Shawinigan pour une cinquième saison tandis que le centre suisse Lorenzo Canonica semble prêt à bâtir sur sa solide première saison. La recrue Marek Sramaty fera ses débuts dans la LHJMQ après des performances impressionnantes dans sa Slovaquie natale.

Les vétérans Zachary Massicotte et Marc-Antoine Pépin dirigent une brigade défensive qui devra faire sa part d’apprentissage sur le tas. Le choix de première ronde des Cataractes en 2021, Jordan Tourigny, est l’un des quatre défenseurs recrues qui a survécu aux coupures du camp d’entraînement. La situation devant le filet est solide grâce à deux vétérans de qualité en Olivier Coulombe et Charles-Antoine Lavallée.

Guidant le tout de derrière le banc est un visage familier. Daniel Renaud, qui avait passé près de trois saisons (2017-2020) à titre d’entraîneur-chef du club, revient à Shawinigan après avoir mené les Foreurs de Val-d’Or jusqu’à la finale de la Coupe du Président 2021. Son expérience, ainsi que celle de son noyau, devraient mener à une saison mémorable pour la plus ancienne franchise de la ligue qui tente de faire passer les choses au prochain niveau.

