Nos 18 | Le Titan d’Acadie-Bathurst 2022-2023

Le Titan d’Acadie-Bathurst a subi un remaniement substantiel de son alignement et des changements de personnel derrière le banc tout au long de la saison 2021-2022 et s’en est sorti avec le groupe de joueurs le plus excitant depuis son équipe championne de la Coupe Memorial en 2018.

Cela a permis au club d’atteindre le deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe du Président. Maintenant, une autre série de changements sur et hors glace mène le Titan vers la prochaine phase de son existence dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Comme huit des dix meilleurs pointeurs de la saison dernière sont maintenant partis, le nouveau directeur général et entraîneur-chef Gordie Dwyer aura amplement l’occasion de façonner l’équipe à sa manière au cours des prochaines saisons. Sa principale arme est le meilleur marqueur de l’an dernier et récent médaillé d’or au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF, Riley Kidney. Le vétéran Ben Allison est de retour après avoir marqué un sommet en carrière de 20 buts l’an dernier, tandis que le centre suédois Markas Samenas a impressionné depuis son arrivée.

À la ligne bleue se retrouvent le vétéran Cole Larkin, le joueur de deuxième année Ty Higgins et Peteris Bulans, qui a représenté l’équipe de la Lettonie au Championnat mondial junior le mois dernier. Au cours de la saison morte, le club a fait un geste significatif afin d’améliorer la brigade défensive en faisant l’acquisition d’Émile Perron, un choix de première ronde des Eagles du Cap-Breton en 2021.

Devant le filet, Jan Bednar est de retour pour une troisième campagne, tandis qu’une récente transaction avec les Saguenéens de Chicoutimi a permis d’obtenir du renfort entre les poteaux en Sergei Litvinov.

Alors que le Titan se prépare à célébrer sa 25e saison à Bathurst, l’organisation, avec deux Coupes du Président et de nombreuses autres saisons réussies dans le rétroviseur, s’engage fermement à vivre d’autres moments de succès dans l’avenir.

Statistiques du Titan 2021-2022: