Nos 18 | Le Titan d’Acadie-Bathurst 2021-2022

Le Titan d’Acadie-Bathurst a participé aux séries éliminatoires pour une première fois depuis 2018 au printemps dernier et le club est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale. Ce groupe espère que ce n’était que la prochaine étape de sa longue remontée vers le cercle des prétendants au titre.

Plusieurs attaquants du Titan seront de retour après avoir attiré l’attention du reste de la ligue, mais aussi celle des recruteurs professionnels la saison dernière. C’est le cas des attaquants Riley Kidney (Canadiens de Montréal), Cole Huckins (Flames de Calgary) et Jacob Melanson (Kraken de Seattle), tous des sélections lors du Repêchage LNH de 2021. Le joueur de 20 ans Bennett MacArthur cherchera à poursuivre sur une lancée qui l’a vu marquer 21 buts lors des 18 derniers matchs de la dernière saison régulière. Le choix de première ronde des Capitals de Washington en 2020, Hendrix Lapierre, sera un ajout majeur à l’arsenal de la formation du Nouveau-Brunswick après avoir été échangé par les Saguenéens de Chicoutimi en juin.

Les vétérans Jaxon Bellamy et Cole Larkin porteront une grande partie de la charge défensive tout en agissant également comme contributeurs offensifs. Parmi les défenseurs qui se joindront au tandem, on retrouve le Letton Harijs Brants, Zach Biggar et Lane Hinkley, entre autres. L’espoir des Red Wings de Detroit, Jan Bednar, et Chad Arsenault, l’une des révélations de la saison dernière, forment un formidable duo dans les buts.

Le vétéran entraîneur-chef Mario Durocher et son personnel ont plusieurs armes à leur disposition pour amener cette équipe du Titan vers un long parcours en séries éliminatoires. Que cela devienne ou non une réalité, le Titan offrira assurément un bon spectacle dans le but d’y arriver.

_

Statistiques 2020-2021 Titan :