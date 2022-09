Nos 18 | Le Phœnix de Sherbrooke 2022-2023

L’an dernier, le Phœnix de Sherbrooke a connu la meilleure saison de son histoire. Maintenant, avec un voyage mémorable jusqu’en demi-finale de la Coupe du Président dans le rétroviseur, il est temps de passer au prochain chapitre avec quelques revenants et une nouvelle identité à former.

Bien que les deux tiers de la première ligne du club aient quitté le hockey junior, le membre restant, Joshua Roy, le meilleur pointeur de la LHJMQ en 2021-2022 et récent médaillé d’or au Mondial Junior, est prêt à laisser sa marque sur la ligue une fois de plus. Il sera épaulé par Justin Gill et Israel Mianscum, qui ont tous les deux atteint le plateau des 20 buts lors de la dernière campagne. Ethan Gauthier, le premier choix de la Séance de sélection 2021 de la LHJMQ, ramène son jeu fiable dans les deux sens de la patinoire dans les Cantons de l’Est alors qu’il entame son année de repêchage dans la LNH. Après trois saisons avec le Titan d’Acadie-Bathurst, l’espoir des Flames de Calgary, Cole Huckins, fait son arrivée chez le Phoenix, tandis qu’Anthony Munroe-Boucher et Milo Roelens seront appelés à solidifier la profondeur au centre du club.

La ligne bleue sera ancrée par la Recrue défensive de l’année de la LHJMQ de la saison dernière, David Spacek, ainsi que par le polyvalent vétéran Tyson Hinds, un choix de repêchage des Ducks d’Anaheim en 2021. Éloi Bourdeau fera ses débuts dans la LHJMQ après avoir atteint la finale de la Coupe Telus comme joueur vedette des Cantonniers de Magog. L’Américain Joe Fleming arrivera quant à lui de Boston, au Massachusetts, après une campagne 2021-2022 plutôt difficile avec les Rough Riders de Cedar Rapids de la USHL.

Entre les poteaux, Jakob Robillard est de retour pour participer à sa saison de 20 ans et sera épaulé par la recrue de 18 ans, Samuel St-Hilaire.

Bien que certains des noms familiers de l’équipe dynamique de l’an dernier aient quitté le club, une solide base demeure en place. Et, comme ce fut le cas plus souvent qu’autrement au cours des dernières saisons, les adversaires du Phœnix peuvent s’attendre encore une fois à ne pas recevoir de points faciles lorsqu’ils seront de passage à Sherbrooke.

Statistiques du Phœnix 2021-2022 :