Nos 18 | Le Phoenix de Sherbrooke 2021-2022

Le Phoenix de Sherbrooke a fait ses premiers pas vers un retour au sommet du classement général de la LHJMQ en échangeant plusieurs de ses joueurs d’impact lors de la période de transactions de l’an dernier. Maintenant, il est temps de passer à l’étape suivante avec une formation renouvelée qui mise sur beaucoup de talent en développement.

S’il y a une chose qui ne manque pas au Phoenix, ce sont les centres naturels et parmi eux se trouvent les deux meilleurs pointeurs de la saison dernière en Joshua Roy et Xavier Parent. L’autre joueur de centre, Justin Gill, se joint à eux après n’avoir fait qu’impressionner depuis son arrivée des Islanders de Charlottetown la saison dernière. Anthony Munroe-Boucher patrouillera également le milieu de la patinoire après avoir inscrit 16 points en 27 matchs la saison dernière. De nombreux regards seront également tournés vers l’ailier Ethan Gauthier, lui qui se prépare à faire sa marque sur la Ligue après avoir été sélectionné avec le tout premier choix du Repêchage LHJMQ 2021.

La défensive se devra d’apprendre sur le terrain puisque chaque joueur à la ligne bleue ou devant le filet en sera à sa première ou sa deuxième campagne dans le junior majeur. Les défenseurs Alexandre Blanchard, Christophe Rondeau et Zachary Lessard seront de retour dans le giron du Phoenix, tandis que Zach Welsh s’amène à Sherbrooke après un échange hors saison avec les Eagles du Cap-Breton. Une paire de recrues, Ivan Zhygalov, le septième choix de la Séance de sélection européenne 2021 de la LCH, et Jakob Robillard se partageront la tâche entre les poteaux.

Seulement deux saisons après avoir mis la main sur le Trophée Jean-Rougeau, le Phoenix a déjà plusieurs pièces en place avec lesquelles il compte bien s’envoler à nouveau.

Statistiques 2020-2021 Phoenix: