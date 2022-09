Nos 18 | Le Drakkar de Baie-Comeau 2022-2023

Le Drakkar de Baie-Comeau n’a pas remporté de série éliminatoire depuis huit saisons. Mettre fin à cette séquence peu enviable sera l’une des priorités de cette jeune et excitante équipe qui cherche à percer.

La charge offensive sera menée en partie par le vétéran Xavier Fortin. On comptera également sur l’expérience d’Isaac Dufour et d’Andrew Belchamber pour assurer un équilibre au sein de l’alignement. De plus, un grand nombre d’attaquants de première et de deuxième année chercheront à faire leur marque sur les patinoires du circuit. Parmi eux, on retrouve deux sélections de première ronde de la LHJMQ en 2021, Vincent Collard et Nathan Baril. Il y a aussi Justin Poirier, lui qui a complété une campagne de 33 buts dans les rangs M18 AAA québécois avant de devenir le quatrième choix au total de la Séance de sélection 2022 de la LHJMQ. Matyas Melovsky, une force offensive dans la ligue M20 tchèque l’an dernier et un espoir du Repêchage 2022 de la LNH, s’amène en provenance de la Tchéquie.

Un autre joueur de 20 ans aidera à dicter le rythme de chaque match depuis la ligne bleue, le défenseur Marc-Antoine Mercier étant de retour pour sa troisième campagne à Baie-Comeau. Niks Fenenko, qui a terminé son impressionnante première saison avec le Drakkar en représentant la Lettonie au Mondial Junior 2022 et en aidant cette équipe à remporter sa première victoire dans l’histoire du tournoi, jouera également un rôle clé. Un choix de deuxième ronde de la LHJMQ en 2020, Zachary Lessard s’amène quant à lui à Baie-Comeau après des arrêts à Sherbrooke et Rimouski.

Un autre vétéran, Olivier Adam, sera appelé à jouer un rôle de stabilisateur entre les poteaux, où il sera rejoint par une force émergente en Olivier Ciarlo.

Le chemin du succès a été long et ardu pour l’équipe qui longe la Route 138. Cependant, avec le groupe qui prend forme cette saison, le Drakkar pourrait bientôt se retrouver sur la voie rapide vers des jours meilleurs.

_

Statistiques du Drakkar 2021-2022 :