Nos 18 | Le Drakkar de Baie-Comeau 2021-2022

Le Drakkar de Baie-Comeau vise à célébrer son 25e anniversaire en terminant avec une fiche gagnante pour seulement une deuxième fois en sept ans. La troupe de l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire visera cet objectif avec un alignement qui comprend d’importants nouveaux-venus à chaque position.

À l’avant, la graduation des deux meilleurs pointeurs du Drakkar sera tempérée par le retour du vétéran joueur de centre, Xavier Fortin. Il sera accompagné de deux solides acquisitions effectuées durant la saison morte ; le centre Jacob Gaucher s’amène des Foreurs de Val-d’Or tandis que l’ailier Benjamin Corbeil provient de l’Armada de Blainville-Boisbriand. L’ailier letton et espoir des Penguins de Pittsburgh, Raivis Kristians Ansons, sera quant à lui de retour après une deuxième saison abrégée à Baie-Comeau. De leur côté, les sélections de première ronde du Repêchage 2021 de la LHJMQ, Nathan Baril et Vincent Collard, se préparent à entamer leur campagne recrue après d’impressionnants camps d’entraînements.

Chez les arrières, Gabriel Belley-Pelletier devrait occuper un rôle encore plus important au cours de sa saison de 20 ans. De plus, le Drakkar pourra compter sur les vétérans Etienne Arseneau et Marc-Antoine Mercier pour disputer des minutes clés. Toutefois, l’ajout le plus intéressant à la ligne bleue sera le joueur letton Niks Fenenko, lui qui fera ses débuts dans la LHJMQ après avoir été choisi au tout premier rang de la Séance de sélection européenne 2021 de la LCH. Entre les poteaux, Olivier Adam s’amène également de l’Armada après avoir obtenu une fiche de 12-10 à sa première saison en tant que partant en 2020-2021.

Après une saison difficile, tant sur la patinoire qu’en dehors de celle-ci, le Drakkar a de nombreuses raisons de s’attendre à rebondir devant ses partisans, dont plusieurs encouragent l’équipe depuis maintenant un quart de siècle.

Statistiques 2020-2021 Drakkar: