Nos 18 | L’Armada veut livrer une bataille au sommet

Deux ans après avoir remporté un championnat de saison régulière, l’Armada de Blainville-Boisbriand s’est rapidement remis sur le droit chemin, terminant la dernière saison écourtée au haut de la Division Ouest. Cette année, avec le retour de nombreux morceaux et d’un personnel bien établi, terminer au sommet, ou tout près de celui-ci, sera encore une fois l’objectif.

Cinq des six meilleurs marqueurs du club seront de retour en action en 2020-2021, incluant le meilleur pointeur de l’an dernier et choix des Hurricanes de la Caroline en 2018, Luke Henman. Les ailiers Yaroslav Likhachev et Simon Pinard, qui ont chacun marqué 29 buts lors de la dernière campagne, seront de retour pour une troisième saison dans la LHJMQ. Benjamin Corbeil et Maxim Bykov viendront complémenter le noyau de vétérans qui avait travaillé avec acharnement l’an dernier pour hisser le club dans le top 10 des équipes les plus productives du circuit. Le centre Jonathan Fauchon, qui vient tout juste de connaître une superbe saison avec Lévis dans le Midget AAA, s’est taillé un poste durant le camp d’entrainement après avoir été sélectionné au 10e rang du Repêchage LHJMQ 2020.

L’Armada a terminé en milieu de peloton au niveau des buts accordés la saison dernière et misera sur une brigade défensive qui, comme le groupe d’attaquants, inclue la présence de bons vétérans. Après avoir mené les défenseurs de l’équipe en production offensive à 17 ans, Miguel Tourigny devrait mener la charge à nouveau cette année. Se joignant à lui sont les fiables arrières Samuel Desgroseilliers, Nathan Lavoie et Samuel Lavigne. Après une transaction lors du week-end du Repêchage LHJMQ avec le Phoenix de Sherbrooke, le vétéran défenseur défensif Alexandre Joncas fera ses débuts en noir et blanc.

Devant le filet, la perte d’Émile Samson, qui a gradué de son stage junior, ouvre la porte à un trio de gardiens qui se battent pour du temps de jeu. Félix-Anthony Ethier, qui s’est amené du Titan d’Acadie-Bathurst en juin, le choix de deuxième tour en 2020 Charles-Edward Gravel et le gardien de l’Armada qui est de retour, Adam Olivier, ont un total de seulement neuf victoires en carrière dans la LHJMQ. Il s’agit donc d’une des compétitions les plus ouvertes pour le poste de gardien numéro un.

L’entraineur-chef Bruce Richardson a fait beaucoup de progrès pour développer le noyau de l’Armada depuis son arrivée avec l’organisation en 2018. Si l’ascension se poursuit, tout indique que cette équipe expériementée de l’Armada pourrait se retrouver dans les échelons supérieurs de la ligue.

_

Statistiques 2019-2020 Armada :