Nos 18 | L’Armada de Blainville-Boisbriand 2022-2023

L’Armada de Blainville-Boisbriand a fait de bons coups pendant la saison morte, renforçant un club qui possédait déjà un noyau solide. Les partisans seront sans doute divertis par la nouvelle allure de cette équipe qui cherche à maintenir ses récents succès en séries éliminatoires.

Les plus grands noms acquis en juillet sont ceux à l’attaque. Josh Lawrence apporte avec lui sa campagne de 101 points et un championnat de la Coupe Memorial en provenance des Sea Dogs de Saint John, tandis que Patrick Guay espère reproduire sa saison de 55 buts et de 104 points accomplie avec les Islanders de Charlottetown, finalistes de la Coupe du Président de l’an dernier. Ils se joignent à un groupe qui comprend déjà les vétérans Alexis Gendron et Anri Ravinskis. Dans l’ensemble, l’Armada retrouve ou accueille huit joueurs qui ont inscrit dix buts ou plus la saison dernière. Eliot Litalien a fait une forte impression au camp après avoir été sélectionné au huitième rang du Repêchage 2022 de la LHJMQ.

L’ancien défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst, Zach Biggar, est une autre précieuse acquisition de la saison morte. Il viendra solidifier un groupe d’arrières qui comprend déjà les vétérans Zachary Cardinal et Brayden Schmitt, ce dernier étant un agent libre invité par l’Avalanche du Colorado à son prochain camp d’entraînement.

Entre les poteaux, Charles-Edward Gravel tentera de bâtir sur sa campagne de 2021-2022 au cours de laquelle il s’est mérité le poste de partant avec des résultats respectables. Nicholas Sheehan lui servira une fois de plus d’auxiliaire devant le filet.

Il s’agit d’une brigade défensive qui travaillera en comité, un trait commun aux équipes de l’entraîneur-chef Bruce Richardson, qui aide ses groupes à développer un talent pour garder la rondelle hors du filet.

Il y a beaucoup de raisons de se réjouir dans la région de Blainville-Boisbriand ces jours-ci. Après les résultats stables et laborieux des dernières années, il est temps pour l’Armada de se déchaîner dans la Division Ouest.

_

Statistiques Armada 2021-2022 :