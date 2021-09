Nos 18 | L’Armada de Blainville-Boisbriand 2021-2022

Plus souvent qu’autrement au cours des dernières saisons, l’Armada de Blainville-Boisbriand a fait de l’expérience, de la profondeur et d’une solide éthique de travail ses principales qualités. Cette année, le club de Bruce Richardson utilisera cette dernière, en particulier, pour tenter de concocter une saison réussie avec un groupe bien différent.

Avec cinq des sept meilleurs pointeurs du club de l’an dernier ayant quitté par graduation ou via des transactions, les vétérans Simon Pinard et Zachary Roy seront invités à mener la charge offensivement. Oleksiy Myklukha, acquis des Huskies de Rouyn-Noranda pendant la saison morte, jouera un rôle de premier plan durant sa troisième campagne dans la LHJMQ. Alexis Gendron, après avoir excellé dans un rôle de profondeur la saison dernière, sera inséré dans plus de situations à l’avenir. Le Letton Anri Ravinskis, un choix de première ronde de la Séance de sélection européenne 2021 de la LCH, n’est pas étranger au style de jeu nord-américain, lui qui a disputé la saison 2019-2020 dans la région de Toronto.

À la ligne bleue, on retrouve des joueurs avec une vaste expérience ainsi que de nouveaux arrivants. Le trio de Miguël Tourigny, Simon Lavigne et Alexandre Joncas commence la saison comme l’une des pièces les plus critiques du noyau de la formation. En plus de disputer d’importantes minutes sur la glace, ils seront en partie responsables d’épauler quatre recrues ainsi que le patineur de deuxième année Brayden Schmitt. Devant le filet, Charles-Edward Gravel sera l’homme de confiance après avoir réalisé une série de solides performances en tant que recrue durant les séries éliminatoires de l’Armada en 2021.

Malgré cette vague de nouveaux-venus, le navire de l’Armada continuera de naviguer avec la même philosophie qu’au fil des ans ; il n’y aura pas de points faciles à gagner contre cet équipage.

_

Statistiques 2020-2021 Armada :