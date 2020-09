Nos 18 | La troupe continue de grandir à Halifax

Après une vague de succès qui les a vu atteindre la finale de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial en 2019, les Mooseheads sont revenus sur terre la saison dernière, de manière quelque peu prévisible certains diront. Une fois la dernière période de transactions de 2020 terminée, la plupart des morceaux restants de l’équipe de la saison d’avant avaient été échangés ailleurs. La franchise se retrouvait donc avec un jeune groupe, tentant d’apprendre sur le tas et de donner une touche d’optimisme pour les années à venir.

Cet optimisme a été récompensé en juin dernier lors du Repêchage de la LHJMQ, lorsqu’on annonça l’arrivée du choix de premier tour de 2018, Elliot Desnoyers, et du joueur étoile recrue Zachary L’Heureux, tous les deux acquis des Wildcats de Moncton. Se joignant à eux à l’attaque est le vétéran ailier Liam Peyton, une acquisition des Islanders de Charlottetown, et le choix de premier tour de l’équipe en 2019, Samuel Dubé. Les attaquants Zack Jones, Senna Peeters – dont les 23 buts ont mené l’équipe l’an dernier – ainsi que l’espoir suisse de premier plan, Attilio Biasca, sont supposés arriver au camp dans les prochaines semaines. Markus Vidicek et Jordan Dumais, deux sélections de première ronde en 2020 qui ont prouvé leurs aptitudes offensives aux niveaux précédents, auront la chance de se faire valoir au sein d’une équipe qui fait peau neuve à l’attaque.

Défensivement, les Mooseheads miseront sur l’espoir de premier plan du Repêchage LNH 2020, Justin Barron. Le défenseur tentera de rebondir après avoir raté la moitié de la saison dernière à la suite de complications causées par un caillot sanguin. Le joueur de 20 ans Jason Horvath est de retour pour ajouter de la robustesse à la brigade défensive, tandis que Cameron Whynot tentera de bâtir sur une saison recrue dans laquelle il jouait déjà d’importantes minutes en 2019-2020.

Un choix de deuxième tour de 2020 et natif de Tantallon, Nouvelle Écosse, Jake Furlong embarquera dans l’aventure LHJMQ après une solide campagne offensive pour l’école Mount St.Charles Academy, située dans le Rhode Island. Entre les poteaux, le vétéran Alexis Gravel ayant opté de ne pas se présenter au camp, c’est un autre gardien vétéran en Cole McLaren qui prendra le relais, avec le choix de sixième tour en 2019, Brady James, qui agira comme auxiliaire.

Un des retours les plus intéressants du côté de Halifax est probablement celui derrière le banc, alors que la deuxième saison de Jean-Jacques Daigneault représente la première fois depuis 2016 qu’un entraineur-chef entamera deux saisons consécutives avec l’organisation.

Après avoir pratiquement tout liquidé l’an dernier, l’espoir des représentants de la capitale de la Nouvelle-Écosse est que leur retour sur investissement commencera à payer des dividendes plus tôt que tard.

Statistiques 2019-2020 Mooseheads :