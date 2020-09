Nos 18 | Gagner devrait encore être la norme à Charlottetown

Le résumé d’une saison des Islanders de Charlottetown a tendance à se ressembler d’année en année ; un club travaillant, du talent à toutes les positions, une équipe difficile à affronter, de très bons entraineurs. La seule chose qui semble changer, c’est le personnel qui saute par-dessus la bande à chaque match.

Cette année, tout comme dans les dernières campagnes, l’offensive proviendra d’un comité. Avec le départ du meilleur marqueur de la saison dernière, Nikita Alexandrov, la torche a officiellement été passée à un groupe qui inclus les ailiers Brett Budgell et Cédric Desruisseaux, ainsi que les centres Thomas Casey et Zachary Beauregard.

Les joueurs d’origine tchèque Jakub Brabenec et Matous Mensik feront leurs débuts dans le hockey junior nord-américain après avoir passé une portion de la dernière année avec le programme national de la République Tchèque, avec qui ils ont remporté une médaille de bronze au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans de 2019. Faisant aussi ses débuts en 2020 est le choix de deuxième ronde Sam Oliver, lui qui a maintenu une moyenne d’un point par match en 2019-2020 alors qu’il évoluait pour l’équipe scolaire de Rothesay Netherwood School, au Nouveau-Brunswick.

À la ligne bleue, la plupart des jeux de tous les moments clés passeront assurément par l’espoir du Repêchage LNH 2020, Lukas Cormier, lui qui a amassé 36 points en seulement 44 rencontres en 2019-2020. Le fiable vétéran Noah Laaouan entamera quant à lui sa quatrième campagne dans la LHJMQ après avoir obtenu un sommet en carrière de 30 points l’an dernier. Pendant ce temps, les défenseurs William Trudeau et Oscar Plandowski en seront à leur deuxième saison dans le circuit et seront prêts à assumer une charge de travail plus importante.

Le plus grand changement se fera assurément entre les poteaux. Avec le départ du gardien Matthew Welsh, lui qui a mis un terme à sa carrière junior après avoir passé cinq saisons avec les Islanders, le club s’est tourné vers un autre vétéran en Colten Ellis. Un ancien champion national midget avec les West Islanders du Cap-Breton, Ellis s’est amené de l’Océanic de Rimouski à la suite d’une transaction monstre lors du Repêchage de juin. Il sera épaulé du gardien de deuxième année Jacob Goobie.

À l’inverse, le plus grand retour au sein de l’organisation se fera derrière le banc. L’entraineur-chef Jim Hulton en sera à sa sixième saison avec l’équipe et tentera de maintenir sa réputation de faire des Islanders une équipe gagnante – un accomplissement qu’il a réussi à chacune des saisons de son mandat jusqu’à présent.

Une fiche gagnante est devenue un mode de vie pour les Isles. Et malgré le départ de quelques éléments clés, on peut s’attendre à voir, jusqu’à preuve du contraire, ce club trouver le moyen de repartir avec la victoire plus souvent qu’autrement.

Statistiques 2019-2020 :