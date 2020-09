Nos 18 | Des vétérans clés de retour pour guider les Eagles

Lorsque la pandémie de la COVID-19 a atterri les Eagles en mars dernier, le sentiment premier chez les partisans du Cap-Breton en était un de déception. Cette équipe était bâtie pour aller loin en séries pour une première fois en 13 ans. La bonne nouvelle pour les Eagles et leurs partisans ; plusieurs joueurs d’impact sont de retour, prêts à rattraper le temps perdu.

Même si cinq des sept meilleurs pointeurs du club en 2019-2020 sont dorénavant sous d’autres cieux, plusieurs éléments offensifs sont toujours en place, incluant l’espoir du Repêchage LNH 2020 Ryan Francis et le marqueur de 38 buts Shawn Element. Liam Kidney sera une fiabilité dans les deux sens de la patinoire pour une troisième saison au Centre 200, tandis que le joueur tchèque Ivan Ivan tentera de bâtir sur sa saison recrue de 11 buts. L’ailier Émile Hégarty-Aubin s’amènera quant à lui après avoir été acquis dans une transaction avec les Olympiques de Gatineau, tandis que l’ailier russe Mikhail Nizovkin débutera dans la LHJMQ après avoir obtenu un but par match avec les programmes des moins de 17 ans et des moins de 18 ans de Vityaz.

À la ligne bleue, on retrouve les visages familiers des vétérans de 20 ans Jarrett Baker et Nathan Larose, les deux ayant terminé dans le top 15 des meilleurs pointeurs chez les défenseurs de la LHJMQ la saison dernière. Ensuite, c’est un duo de patineurs de deuxième année, le choix de premier tour en 2019 Jérémy Langlois et Jacob Squires, une acquisition des Huskies de Rouyn-Noranda durant la saison morte, qui se verront jouer d’importantes minutes.

Entre les poteaux, William Grimard, qui a signé 14 victoires en 2019-2020, assumera le rôle de partant à la suite de deux saisons comme auxiliaire de l’ancien gardien étoile Kevin Mandolese. Le potentiel gardien du futur est aussi arrivé au Cap-Breton, lui qui se nomme Nicholas Ruccia et qui a entendu son nom prononcé en première ronde du Repêchage LHJMQ 2020.

L’entraineur-chef Jake Grimes entame sa deuxième saison avec les Eagles, prenant en charge une formation qui a subi d’importants changements. Avec une combinaison de joueurs étoiles établis et de joueurs qui seront forcés d’assumer des rôles qu’ils n’ont pas encore occupés à ce niveau, le leadership derrière le banc – et parfois même, celui assis dessus – prouvera être plus vital que jamais.

