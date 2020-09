Nos 18 | Des premiers pas pour les jeunes Olympiques

Depuis deux saisons maintenant, les Olympiques de Gatineau se retrouvent dans une situation qu’ils n’avaient pas eu à vivre depuis des décennies. Se retrouvant au bas du classement et tentant désespérément de se tailler un poste en séries, l’organisation a pris la décision de bâtir pour le futur. Au Repêchage LHJMQ de juin dernier, ils sont officiellement allés de l’avant avec cette décision.

Mettant la main sur le tout premier choix du repêchage pour une première fois dans l’histoire de la franchise, les Olympiques en ont profité pour sélectionner le défenseur Tristan Luneau. Ne voulant pas être en reste, la franchise s’est aussi emparée du deuxième, du quatrième et du huitième choix de la Séance de sélection pour repêcher l’ailier Antonin Verreault, le centre Samuel Savoie et le défenseur Noah Warren, respectivement. Ces nouveaux-venus complémenteront un jeune groupe qui inclus déjà le talentueux centre Zachary Dean, le défenseur Olivier Boutin et le gardien Emerik Despatie, ce dernier ayant été acquis des Remparts de Québec durant la saison morte.

Malgré le fait que 16 joueurs nés en 2003 ou 2004 ont été nommés sur son alignement de pré-saison, cette équipe des Olympiques possède tout de même une bonne présence de vétérans. Sept des meilleurs marqueurs de l’édition de l’an dernier devraient être de retour cet automne, incluant les ailiers Kieran Craig et Pier-Olivier Roy, en plus des centres Metis Roelens, Mathieu Bizier, Manix Landry et Evan MacKinnon. En fait, le talent potentiel au milieu de la patinoire n’est pas négligeable à Gatineau, avec pas moins de six patineurs qui devraient se tailler un poste cette saison qui sont des joueurs de centre naturels.

La brigade défensive a quant à elle été améliorée avec l’acquisition du vétéran Kyle Havlena des Eagles du Cap-Breton avant le repêchage de cet été. Il rejoindra Darick Louis-Jean, eux qui seront de retour à la ligne bleue. Justin Bergeron, un choix de quatrième tour au Repêchage LHJMQ de 2019, devrait lui aussi se tailler un poste après avoir disputé ses huit premières rencontres avec le grand club l’an passé. Entre les poteaux, le nouveau-venu Despatie partagera le filet avec le vétéran Rémi Poirier, ce dernier ayant connu la meilleure saison de sa carrière avec ses 19 victoires et quatre blanchissages en 2019-2020.

Effectuant aussi ses débuts pour Gatineau est le nouvel entraineur-chef et DG, l’ancien défenseur de la LHJMQ, Louis Robitaille. Au cours des quatre dernières saisons, c’est derrière le banc de Victoriaville que Robitaille a su guider les Tigres jusqu’à la demi-finale et dans les quarts de finale de la Coupe du Président dans deux saisons consécutives.

De derrière le banc, jusqu’à toutes les positions sur la glace, les partisans de Gatineau devront se familiariser avec plusieurs nouveaux noms cette année. Mais si tout tombe en place, ce seront des noms qu’ils ne seront pas près d’oublier dans les années à venir.

Statistiques 2019-2020 Olympiques :