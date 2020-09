Nos 18 | À quoi peut-on s’attendre des nouveaux Wildcats?

Pratiquement aucune autre équipe n’a payé un prix aussi élevé pour les séries éliminatoires qui n’ont jamais eu lieu que les Wildcats de Moncton. Favoris aux yeux de plusieurs pour remporter une première Coupe du Président en une décennie, les Wildcats avaient beaucoup investis pour les mois de 2020 durant lesquels il n’a finalement pas eu de hockey.

Et maintenant? Tout le monde doit faire preuve de patience et laisser le processus suivre son cours.

Ce qui est certain, c’est que le club qui a perdu sept de ses neuf meilleurs pointeurs a reçu une bonne nouvelle durant le camp d’entrainement lorsque l’ailier de 20 ans, Gabriel Fortier, a confirmé qu’il serait de retour après sa saison de 32 buts partagée entre les Wildcats et le Drakkar de Baie-Comeau. Il rejoindra le spécialiste en désavantage numérique, Jacob Hudson, et le centre de deuxième année, Philippe Daoust, parmi le groupe d’attaquants qui seront de retour.

Yoan Loshing, le choix de premier tour de l’équipe en 2020, fera ses débuts dans la Ligue après avoir connu un solide camp d’entrainement. Les Wildcats espèrent aussi que l’histoire de famille se poursuive pour l’ailier russe Maxim Barbashev, le petit frère de l’ancien joueur étoile de Moncton et attaquant des Blue de St-Louis, Ivan Barbashev, qui a été sélectionné lors de la dernière Séance de sélection européenne de la LCH.

Le plus grand nom de retour à Moncton cette saison se retrouve à la ligne bleue puisque l’espoir des Kings de Los Angeles Jordan Spence, un membre de la Première équipe d’étoiles et le champion en titre du Trophée Émile-Bouchard comme meilleur défenseur de la ligue, entamera sa troisième saison avec la franchise. Tristan DeJong, qui s’est graduellement amélioré dans les trois zones au cours des deux dernières campagnes, se joindra à Spence comme un des meneurs de l’équipe au niveau du temps de glace. Sean Stewart, qui a cumulé 13 points et un différentiel de +25 en 2019-2020, représente le seul autre membre de la brigade défensive de l’an dernier qui sera de retour.

Devant le filet, le gardien de 20 ans Dakota Lund-Cornish sera le partant après avoir obtenu 15 victoires et trois blanchissages l’an dernier en tant que portier des Wildcats et du Drakkar. Le talentueux joueur local, Nicholas Sheehan, enfilera quant à lui les jambières pour une première fois dans la Ligue après avoir connu beaucoup de succès au niveau Midget AAA avec les Flyers de Moncton.

L’entraineur-chef Dan Lacroix est de retour pour sa première saison complète derrière le banc des Wildcats. Il guidera une formation qui pourrait comprendre pas moins de dix joueurs qui en seront à leurs débuts dans la LHJMQ dès la soirée d’ouverture. Des joueurs sur la glace, en passant par le personnel derrière le banc, et même les partisans qui consulteront l’alignement de départ pour y apprendre les nouveaux noms, cette saison en sera une d’apprentissages. Dorénavant, il ne reste qu’à voir ce que les Wildcats feront pour passer le test!

