Nominations à la direction des Remparts de Québec

Ayant comme objectif de poursuivre l’histoire et la tradition des Remparts de Québec, le chef de l’exploitation de Québecor Sports et divertissement, monsieur Martin Tremblay, a annoncé aujourd’hui des nominations au sein de sa direction.

« Ce que les Remparts ont de plus précieux c’est l’identité, la culture et les valeurs prônées par l’organisation depuis plus de 25 ans. C’est-à-dire la passion pour le hockey, la volonté de gagner et un lien de proximité avec nos partisans et la population de Québec. Ces nominations s’inscrivent dans notre volonté claire de poursuivre sur les mêmes bases que celles déjà établies », a déclaré M. Tremblay.

Dans un premier temps, Simon Gagné est nommé directeur général et aura le mandat de sélectionner le prochain entraîneur-chef de l’équipe. Son parcours junior avec les Remparts, son expérience acquise récemment à titre d’entraîneur adjoint et conseiller spécial au directeur-gérant et son impressionnante carrière professionnelle font de Simon le meilleur candidat pour rebâtir une équipe championne.

En appui à Simon, les Remparts sont heureux de nommer Nicole Bouchard à titre de directrice générale adjointe. Forte d’une carrière de près de 43 ans dans le monde du hockey et ayant les Remparts tatoués sur le cœur depuis toujours, Nicole possède tous les atouts et les compétences pour collaborer à la gestion des opérations hockey de la franchise.

Tommy Castonguay devient le vice-président opérations des Remparts. Il continuera de superviser l’ensemble des activités de l’équipe et demeure le principal intervenant avec les parties prenantes du Centre Vidéotron et les collaborateurs externes. Tommy utilisera l’expérience acquise au cours des 6 dernières saisons pour s’assurer que Les Remparts de Québec demeurent une organisation de premier plan à tous les niveaux.

Marc Chamard demeure, quant à lui, le directeur du recrutement et adjoint au directeur général. Son rôle s’avère essentiel pour le succès futur de l’organisation et il saura bien épauler Simon et Nicole dans les décisions impliquant les joueurs et le personnel hockey de l’organisation.