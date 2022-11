Mondial Junior 2023 | Stéphane Julien nommé entraîneur adjoint du Canada

À moins de deux mois de la mise au jeu initiale du Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF, Hockey Canada a nommé le personnel qui dirigera l’Équipe nationale junior du Canada alors qu’elle tentera de défendre sa médaille d’or à Halifax et Moncton.

Après avoir aidé à mener le Canada vers une médaille d’or au Championnat mondial junior 2022 de l’IIHF à titre d’entraîneur adjoint, Dennis Williams (Stratford, Ont./Everett, WHL) revient pour prendre les rênes en tant qu’entraîneur-chef. Il sera accompagné des entraîneurs adjoints Stéphane Julien (Shawinigan, Qué./Sherbrooke, LHJMQ), Brent Kisio (Calgary, Alb./Lethbridge, WHL) et Alan Letang (Renfrew, Ont./Sarnia, OHL), ainsi que du consultant des gardiens de but Kelly Guard (Prince Albert, Sask./Prince Albert, WHL) et de l’entraîneur vidéo James Emery (Calgary, Alb.).

Julien a récemment dirigé l’Équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada à titre d’entraîneur-chef, remportant une médaille d’or à la Coupe Hlinka-Gretzky de 2022. Il en est à sa troisième saison comme entraîneur-chef et directeur général du Phœnix de Sherbrooke de la LHJMQ.

Julien a été entraîneur-chef pendant près de cinq saisons (2016-2020) avant d’ajouter le titre de directeur général et a été entraîneur adjoint pendant quatre saisons (2012-2015) auparavant. Il a également été entraîneur adjoint de l’Équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada lors du Championnat mondial M18 2017 de l’IIHF et entraîneur-chef d’Équipe Canada Noir au Défi de la Capitale 2021.

Le personnel de soutien qui travaillera avec l’Équipe nationale junior du Canada au Mondial Junior de 2023 comprend également d’autres membres ayant des liens avec la LHJMQ. Le thérapeute sportif Kevin Elliott (Charlottetown, Î.-P.-É.) est de retour avec l’équipe après avoir occupé le même rôle pendant plusieurs saisons avec les Islanders de Charlottetown. Il est accompagné du médecin de l’équipe canadienne, le Dr R.J. Mackenzie (Albert Bridge, N.-É.), lui qui occupe habituellement ces mêmes fonctions avec les Eagles du Cap-Breton.

L’Équipe nationale junior du Canada se réunira au Centre Avenir de Moncton pour un camp de sélection de quatre jours, du 9 au 12 décembre, avant de choisir la formation finale qui disputera le Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF. Les joueurs qui prendront part au camp de sélection seront annoncés dans les prochaines semaines.

Source : Hockey Canada