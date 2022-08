Mondial Junior 2022 | Résumé des performances des joueurs de la LHJMQ

Ce n’était certainement pas le plus traditionnel Championnat mondial de hockey junior de l’IIHF.

Cependant, cela n’a pas empêché la LHJMQ d’être bien représentée lors de l’événement qui s’est terminé samedi à Edmonton, en Alberta, après avoir été reporté en décembre dernier en raison de la COVID-19.

ÉQUIPE ALLEMAGNE

Les Allemands ont terminé avec une impressionnante sixième place en 2022 grâce à un solide noyau de jeunes qui a mené l’équipe vers de solides performances. Parmi eux se trouvait l’ailier Haakon Frederik Hanelt des Olympiques de Gatineau, qui a inscrit un but et une passe en cinq rencontres.

ÉQUIPE CANADA

La nation hôte a dû faire un peu de temps supplémentaire samedi soir, mais elle a été bien récompensée en remportant l’or dans une victoire palpitante contre l’équipe de Finlande.

En tout, six joueurs du circuit Courteau ont remporté les grands honneurs, menés par le franc-tireur du Phoenix de Sherbrooke, Joshua Roy, qui a ouvert la marque dans le match de la médaille d’or et a terminé avec huit points (3B, 5A) en sept parties. William Dufour des Sea Dogs de Saint John a poursuivi sur sa lancée après avoir été nommé Joueur le plus utile de la Coupe Memorial en juin. Il a également trouvé le fond du filet dans le match de la médaille d’or, en route vers un total de sept points (3B, 4A) en autant de matchs.

Après avoir remporté deux fois de suite le trophée Émile-Bouchard à titre de défenseur de l’année, l’arrière des Islanders de Charlottetown Lukas Cormier a inscrit cinq points (1B, 4A) en sept matchs, tout en jouant des minutes clés dans plusieurs situations. Le choix de premier tour des Ducks d’Anaheim, Nathan Gaucher, a inscrit deux points (1B, 1A), tandis que le centre des Mooseheads d’Halifax, Elliot Desnoyers, a obtenu une passe. Tous deux ont pris part aux sept matchs et se sont adaptés avec succès à leur rôle de soutien. Riley Kidney a bâti sur sa campagne de 100 points avec le Titan d’Acadie-Bathurst la saison dernière en prenant part à trois matchs avec les champions du tournoi.

ÉQUIPE LETTONIE

L’une des plus belles histoires du tournoi, la Lettonie s’est qualifiée pour la première fois pour les quarts de finale avant de terminer septième au classement général. Un trio de joueurs de la LHJMQ a joué divers rôles dans la meilleure performance de la nation à ce jour. On parle notamment du défenseur du Drakkar de Baie-Comeau Niks Fenenko, de l’arrière d’Acadie-Bathurst Harijs Brants et de l’ailier de l’Armada de Blainville-Boisbriand Anri Ravinskis, qui ont tous enregistré un point en cinq matchs. Peteris Bulans, un choix du Titan à la Séance de sélection européenne de la LCH en 2022, a été nommé à la formation mais n’a pas joué du tournoi.

ÉQUIPE SLOVAQUIE

Le tournoi a été difficile pour la Slovaquie, qui n’a remporté qu’un seul match en prolongation dans le tournoi à la ronde, ce qui lui a permis de terminer au neuvième rang. Deux vétérans de la LHJMQ ont toutefois obtenu de bons résultats. L’ailier des Saguenéens de Chicoutimi, Matej Kaslik, a trouvé le fond du filet à trois reprises, tandis que le centre de Blainville-Boisbriand, Oleksiy Myklukha, a récolté deux mentions d’aide en quatre matchs du tournoi. Peter Repcik, qui vient de terminer sa campagne de recrue avec le Cap-Breton, a marqué une fois en trois rencontres.

ÉQUIPE SUISSE

Les Suisses ont également participé aux quarts de finale, terminant huitièmes au classement général. La performance la plus dynamique de cette équipe est venue de l’ailier d’Halifax Attilio Biasca, qui a amassé six points (4B, 2A) en cinq sorties. L’ailier Jonas Taibel a poursuivi une solide deuxième moitié de saison avec les Wildcats de Moncton, avec trois points (2B, 1A) en cinq parties au tournoi. Deux Sea Dogs, le joueur de centre Vincent Despont (une aide en cinq matchs) et le gardien Noah Patenaude (une victoire en quatre départs) ont également représenté la Suisse à l’événement.

ÉQUIPE TCHÉQUIE

Les Tchèques ont terminé au quatrième rang de l’événement de cette année, la meilleure performance du pays au Mondial Junior depuis 2018. Jiri Kulich, troisième choix au total des Eagles du Cap-Breton à la Séance de sélection européenne de la LCH de 2022, a fait tourner bien des têtes en inscrivant huit points (2B, 6A) en sept matchs. Un autre attaquant des Eagles, Ivan Ivan, a contribué une aide en sept matchs, tout comme David Spacek du Phoenix, la Recrue défensive de l’année 2022 de la LHJMQ. Entre les poteaux, le vétéran d’Acadie-Bathurst Jan Bednar a contribué une victoire à ses trois départs.

Il ne reste plus que quatre mois avant que le Championnat mondial junior de l’IIHF ne reprenne sa place en tant que tradition de Noël, alors qu’Halifax et Moncton se préparent à accueillir l’édition 2023 de l’événement.