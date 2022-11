Monctonian 2022 | Les meilleurs espoirs des Maritimes en action

Les meilleurs espoirs du Canada atlantique ont brillé, vendredi soir au Centre Superior Propane, dans le cadre du match organisé par la LHJMQ, qui vise à mettre en lumière le talent local.

Ce match avait lieu en marge de la 41e édition du Défi Monctonian.

Les recruteurs étaient d’ailleurs nombreux dans les gradins pour cette rencontre qui avait des allures d’une partie des séries. Ce sont finalement les blancs de l’entraîneur Nathan Desroches qui l’ont emporté sur les bleus de Trevor Budgell, 3-1.

Jordan Shaw, Will Murphy et Maddex Marmulak ont réussi les buts des gagnants, alors que Noah Boland a été le seul à toucher la cible du côté des perdants.

« On a eu droit à un très bon match, même si la pression était énorme sur les épaules des jeunes. On a vu un très haut niveau de compétition, mais du hockey propre », mentionnait Nathan Desroches.

Celui qui a porté les couleurs du Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard en 2007-2008 reconnaît que la composition des trios et des paires de défenseurs n’était pas évidente, puisque tous les joueurs provenaient d’équipes différentes.

« Nous avons essayé de former des duos avec des gars qui sont habitués à jouer ensemble, mais je dirais que les gars se sont rapidement adaptés. C’était tranquille sur le banc au début du match, mais en troisième période, il y avait une bonne communication et on formait vraiment une équipe », explique celui qui dirige le Wild de Kensington, dans la Ligue de hockey M18 AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

L’entraîneur s’est dit un peu surpris par l’intensité du jeu d’ailleurs. Les mises en échec ont été nombreuses, tout comme les beaux jeux défensifs.

« C’était clairement un groupe de joueurs très talentueux. Les gardiens ont aussi été excellents des deux côtés. »

Le joueur du match du côté des blancs, Zachary Wheeler, affichait un large sourire après la rencontre. Et pour cause, puisque l’attaquant des Flyers de Moncton a montré de quoi il était capable, avec une performance dominante.

« Je pense que j’ai connu un bon match. Ce fut toute une expérience, surtout devant ma famille et mes amis », soulignait celui qui a récolté une mention d’aide sur le premier but de son équipe. « On a vu le plus beau talent des provinces Maritimes et je suis simplement heureux d’en faire partie. »

Même s’il était conscient que de nombreux recruteurs étaient là pour épier ses moindres faits et gestes, le joueur de 6’ et 162 lbs a trouvé le moyen de s’amuser dans cette rencontre.

« J’ai essayé d’oublier tout ça et de jouer mon genre match. Je n’ai rien changé à mon style. J’ai juste donné le maximum », remarquait Wheeler.

Le joueur par excellence des bleus, Carter Arnold, parlait lui aussi d’une expérience inoubliable.

« Cette récompense veut dire beaucoup pour moi. C’est ma première expérience dans ce genre de rencontre », disait le gardien du East Coast Blizzard. « J’étais un peu nerveux au début, mais quand j’ai commencé à bloquer des tirs, tout est redevenu normal rapidement. »

Le portier de 6’ et 172 lbs pense avoir laissé une belle carte de visite en vue du prochain repêchage de la LHJMQ.

« J’ai seulement voulu montrer mon niveau de compétitivité et le fait que je n’abandonne jamais sur aucun lancer. Je donne toujours le maximum, mais je veux aussi avoir du fun! »

L’histoire du match

Les blancs ont frappé dès la 33e seconde, quand Jordan Shaw (Wild de Kensington) a habilement redirigé une passe de Zachary Wheeler (Flyers de Moncton) derrière le gardien William Stonehouse (Rush de Sydney).

Il a fallu attendre la mi-match, avant de voir les bleus répondre.

Noah Boland (Growlers de Terre-Neuve) s’est échappé face à Hudson Bradley (Knights de Charlottetown), qu’il a complètement déculotté avec une belle feinte de son coup droit. Luke Sinclair (Rush de Sydney) et Lane Sim (Weeks de Pictou) ont récolté des passes sur le jeu.

L’équipe des blancs a repris l’avance une minute plus tard par l’entremise de Will Murphy (Wild de Kensington). Son tir du poignet de la pointe s’est faufilé jusque dans le fond du filet des bleus.

Maddex Marmulak (MacDonald’s de Halifax) a finalement concrétisé la victoire des blancs dans un filet désert, dans la dernière minute de jeu de la troisième période.

Crédit photo : Normand A. Léger