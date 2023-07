Moncton accueillera le Repêchage LHJMQ 2024 présenté par Fenplast

Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Mario Cecchini, a annoncé aujourd’hui que les Wildcats de Moncton, au Nouveau-Brunswick, seront les hôtes du Repêchage 2024 de la LHJMQ présenté par le partenaire en titre, Fenplast. L’annonce a été réalisée au cours d’une conférence de presse tenue plus tôt ce matin au Centre Avenir.

Après un retour en présentiel fructueux lors de l’événement présenté à Sherbrooke en juin dernier, le commissaire a souligné l’importance qu’aura la Séance de sélection pour les futurs hockeyeurs du circuit et leur famille.

« Le repêchage marque le début d’un nouveau chapitre pour ces talentueux jeunes athlètes », a mentionné Mario Cecchini. « C’est une occasion en or de rencontrer les personnes qui les épauleront sur et hors glace au cours de leur carrière junior majeur. Il s’agit donc d’un événement phare pour les accueillir dans la famille de la LHJMQ ».

Prévue le 8 juin prochain, l’édition de 2024 marquera la deuxième fois que l’organisation des Wildcats reçoit la Séance de sélection de la LHJMQ, alors que leur ancien amphithéâtre, le Colisée de Moncton, avait été le théâtre de l’événement en 2009. Le Centre Avenir, nouveau domicile de la franchise depuis 2018, constitue un endroit fabuleux pour que les jeunes espoirs puissent entendre leur nom être prononcé par les différentes équipes de la ligue.

« Avec le soutien de Events Moncton, nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés une fois de plus pour accueillir le Repêchage de la LHJMQ à Moncton », s’est exclamé le Président des Wildcats, Robert K. Irving. « Nous avons bien hâte à la prochaine saison, alors que nous accueillerons non seulement la Séance de sélection, mais également le Match des meilleurs espoirs LCH/LNH Kubota. Il s’agira d’une année fort excitante pour nos partisans et notre communauté ».

Une excellente carte de visite pour la Ville de Moncton

Recevoir le Repêchage de la LHJMQ amène son lot de retombées économiques et de visibilité médiatique pour la ville hôtesse. Les espoirs, leur famille et les médias voyageront à Moncton pour l’événement, ce qui accentuera la visibilité de la ville.

« Nous avons hâte d’accueillir ces jeunes athlètes et leurs familles à Moncton pour ce moment décisif de leur carrière », a indiqué Dawn Arnold, mairesse de Moncton. « Nous sommes ravis d’apprendre que le Repêchage 2024 de la LHJMQ se tiendra à Moncton. Les Wildcats font partie intégrante de notre communauté, sur la patinoire comme à l’extérieur, et nous sommes enthousiastes de pouvoir accueillir ces nouveaux joueurs qui feront un jour leurs propres contributions aux communautés des Maritimes et du Québec ».

En plus de démontrer la grande hospitalité de la ville, Moncton promet d’assurer une expérience mémorable aux visiteurs qui se déplaceront pour assister à l’événement.

« Events Moncton est honoré de faire équipe avec les Wildcats de Moncton pour accueillir le Repêchage de la LHJMQ en juin 2024 », s’est réjoui Bill Whalen, co-président d’Events Moncton. « Cet événement prestigieux est un moment excitant dans la vie de plusieurs jeunes hommes et leur famille puisqu’ils auront la chance d’entendre leur nom être appelé avant de démontrer leur talent dans la LHJMQ. Vous pouvez être sûr que toute la ville est enthousiaste à l’idée d’accueillir tous ces visiteurs. Le Centre Avenir et le centre-ville vibreront avec de la musique et du divertissement pour tous les touristes et les locaux qui seront témoins de notre traditionnel accueil des Maritimes ».