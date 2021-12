Moment Communautaire | Xavier Parent, leader incontesté du Phœnix

Xavier Parent est le leader du Phœnix de Sherbrooke. Il est capitaine de l’équipe sur la patinoire et sans doute son meilleur ambassadeur dans la communauté.

Il est de toutes les causes et de tous les événements. Mais ce sens des responsabilités et cette maturité ne datent pas d’hier.

En grandissant, le jeune homme originaire de Blainville a eu la chance d’habiter près de la famille de pension de deux joueurs de l’Armada. Il n’était pas rare de les voir enfiler leur tuque afin d’aller jouer au hockey dans la rue avec les petits voisins, au grand plaisir du jeune Parent.

« J’ai vu plusieurs gars de l’Armada s’impliquer dans la communauté et je voulais faire la même chose. J’ai toujours trouvé ça important », mentionne l’attaquant de 19 ans. « C’est certain que c’est plus difficile depuis deux ans avec la pandémie, mais on essaie quand même de faire des activités avec les gens dès qu’on peut. »

Ce sens communautaire est un peu devenu une seconde nature pour le joueur de centre au fil des ans.

« Je suis vraiment proche de ma famille. Ils m’ont toujours enseigné des bonnes valeurs. C’est un peu la même chose avec le Phœnix », souligne-t-il. « C’est important de redonner quelque chose aux gens de notre communauté. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et pour qui nous sommes des modèles à suivre. »

Quand son coéquipier Alex Crête-Belzile a appris qu’il était atteint du cancer en 2020, Xavier Parent a décidé de pousser son implication communautaire encore plus loin.

« Ça nous a vraiment touché quand on a su ça. C’était donc important pour moi de redonner à une fondation qui combat le cancer. »

Pour Parent, la traditionnelle campagne Movember est soudainement devenue très personnelle. Le capitaine a donc mis sur pied une levée de fonds à Sherbrooke avec l’objectif d’amasser au moins 2000$.

Plus que quelques jours pour faire un don et aider notre capitaine Xavier Parent à contribuer avec ses coéquipiers au Movember. Aidez la recherche pour la santé masculine en visitant le https://t.co/pnUEdMV6g1 et recherchez la page de Xavier Parent ou Phoenix Sherbrooke. pic.twitter.com/0BXK6JMnBx — Phœnix de Sherbrooke (@PhoenixSherbroo) November 27, 2021

Parent et sa bande ont récolté près de 3000$.

« C’est la première fois que je ramassais de l’argent pour une cause mais les gars ont tous embarqué dans le projet. Honnêtement, je ne m’attendais pas à un aussi beau résultat. On a une équipe jeune, donc ce n’est pas tout le monde qui a une barbe ou une moustache! », rigole celui qui a amassé 38 points en 28 matchs jusqu’ici cette saison.

Xavier Parent est aussi celui qui a incité tous ses coéquipiers à participer à une période d’échauffement en utilisant du ruban rose sur leurs bâtons en octobre dernier. Le but était de souligner l’importance de la lutte contre le cancer du sein.

« J’avais vu quelques équipes faire la même chose et j’ai trouvé que c’était une bonne idée », admet-il. « Plusieurs gars dans l’équipe connaissent des femmes qui ont eu un cancer du sein. Je pense que les partisans ont apprécié le geste. »

En novembre, les joueurs du Phœnix ont répété leur geste mais en utilisant du ruban adhésif multicolore. Cette fois, le but était évidemment de souligner le mois de la fierté.

« Plusieurs équipes dans la ligue ont commencé ça depuis un an ou deux, mais je pense que c’est la première fois que le Phœnix le faisait », mentionne Parent. « On voit des trucs du genre de plus en plus dans le monde du sport et tout le monde dans l’équipe était content d’appuyer cette cause. On est en 2021, l’homosexualité devrait être acceptée partout sur la planète. »

Xavier Parent est le leader du Phœnix de Sherbrooke. Par ses paroles, mais surtout par ses actions.