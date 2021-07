Moment Communautaire | Xavier Fortin du Drakkar surprend un partisan bien spécial

Xavier Fortin est l’un de ces athlètes au grand cœur qui aime faire une différence dans la vie des gens autour de lui.

Dans le cas d’Alek St-Pierre, lui et Xavier Fortin ne se sont jamais rencontrés, mais l’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau a déjà eu un impact sur sa vie.

Les deux jeunes hommes sont pratiquement du même âge, partagent la même passion pour le hockey et viennent de la même région (Laval).

Leur chemin s’est croisé par pur hasard, puisque les pères des deux jeunes hommes travaillent ensemble, pour la même entreprise. Cependant, pendant que Fortin poursuit son rêve dans la LHJMQ, St-Pierre est doit quant à lui se déplacer en fauteuil roulant.

La raison de cette dernière affirmation est que le jeune Alek est atteint de dystrophie musculaire, une maladie dégénérative incurable.

« Mon père m’en parlait et il avait les larmes aux yeux. C’est vraiment quelque chose qui nous a touché », a mentionné Fortin. « [Alek] jouait au hockey quand il était plus jeune. Aujourd’hui, il a 18 ans et il est en chaise roulante. Il va bientôt perdre l’usage de ses bras aussi. Sa condition se détériore constamment malheureusement. »

De là est née l’idée de Xavier de faire parvenir un gilet du Drakkar, signé par tous ses coéquipiers, à son nouvel ami.

« C’est un gros fan de hockey. J’ai donc décidé de faire signer un chandail du Drakkar par tous les gars dans l’équipe », a souligné Fortin. « Je me considère très chanceux d’être en forme et de pouvoir faire certains trucs dans la vie, notamment de jouer au hockey. Je réalise que ce n’est pas tout le monde qui a cette chance. Ce petit gars-là a vécu normalement pendant des années, mais il est en train de perdre tout ça graduellement. Je trouve ça vraiment triste et difficile à accepter. »

Le père du jeune Alek St-Pierre, Mario, s’est dit vraiment touché par le geste de Xavier.

« Je sais que l’organisation du Drakkar accorde beaucoup d’importance à la mission sociale de l’équipe et c’est tout à leur honneur. Je vous remercie de tout cœur pour ce geste d’empathie envers un gars de votre âge. Le chandail est vraiment magnifique et il nous fera plaisir un jour d’aller vous voir jouer à Baie-Comeau », a-t-il écrit au joueur de centre du Drakkar.

À son tour, Xavier Fortin s’est dit touché par ces belles paroles du père d’Alek.

« Je voulais juste essayer de faire sourire Alek un peu alors qu’il traverse des moments très difficiles. Je suis un gars enjoué, qui aime propager la bonne humeur. Je suis toujours prêt à faire des petits gestes pour aider les gens », a fait remarquer l’attaquant de 19 ans.

Fortin reconnaît également que des situations comme celles de son ami Alek l’aident à remettre les choses en perspective.

« Quand on a une moins bonne journée, on pense à des histoires comme ça et ça nous fait réaliser qu’on est vraiment chanceux et qu’on devrait arrêter de se plaindre pour rien. Il y a toujours des gens qui vivent des choses plus difficiles que nous », remarque-t-il.

Sachant que les deux jeunes hommes partagent plusieurs des mêmes passions en plus d’avoir plusieurs points en communs, Xavier a très hâte de faire la rencontre d’Alek pour jaser d’hockey ou de la vie en général.

« Je sais qu’il a été vraiment content de recevoir le chandail », reconnaît Fortin. « Avant la pandémie, on voulait l’inviter à Baie-Comeau pour venir voir une de nos parties. Ce n’est pas possible pour le moment, mais quand tout va revenir normal, c’est sûr qu’il va venir ou que je vais aller le voir! »

« C’est certain que je vais lui demander s’il est un partisan du Drakkar », ajoute Fortin en riant. « C’est possible que ce soit une rencontre difficile pour moi, mais j’ai très hâte de le rencontrer quand même. Je sais que je vais trouver les bons mots », poursuit-il.

Que ce soit auprès d’Alek ou auprès des partisans du Drakkar, autant chez les plus vieux que les plus jeunes, Xavier Fortin se dit comblé de pouvoir redonner à sa manière, lui qui a beaucoup reçu de sa communauté d’adoption de Baie-Comeau.

« Les partisans sont vraiment chaleureux et j’ai été vraiment bien accueilli par les gens de Baie-Comeau. Ils nous considèrent presque comme des vedettes et je veux tout faire pour essayer de leur redonner quelque chose. C’est la moindre des choses », mentionne-t-il.

« Je veux être un modèle pour les jeunes. Ils nous regardent avec des étoiles dans les yeux donc je veux leur montrer le bon exemple. Je me vois un peu à travers ces jeunes-là. »

De Laval à Baie-Comeau, une chose est certaine ; quand vient le temps d’être un leader dans la communauté, Xavier Fortin est toujours sur la ligne de front!