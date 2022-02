Moment Communautaire | William Villeneuve donne de son temps à des jeunes de Saint John

William Villeneuve est l’idole de nombreux jeunes dans sa ville adoptive de Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Le défenseur québécois le sait et il s’assure d’être un modèle à suivre pour tous ces hockeyeurs en herbe. Il n’est pas rare de le voir débarquer à l’entraînement d’une équipe de hockey mineur, avec ses patins et son bâton.

Pour lui, c’est un véritable plaisir, mais aussi un devoir.

« Je pense que ce sont les petits gestes qui sont importants, comme aller s’entraîner de temps en temps avec les jeunes de la région », raconte l’athlète de 19 ans. « Tout ce qu’ils demandent, c’est qu’on aille passer un petit peu de temps avec eux le soir. »

« Je trouve que c’est important de porter attention aux jeunes partisans lorsqu’on est dans les rues de Saint John, ou à l’aréna, parce que nous sommes des modèles pour eux », ajoute-t-il. « Il suffit de prendre quelques instants pour jaser avec eux et leur montrer qu’ils sont importants pour nous. »

Villeneuve est bien placé pour parler de l’impact des joueurs de la LHJMQ sur les plus jeunes.

Sa famille a accueilli le défenseur Dominic Talbot-Tassi, entre 2013 et 2015, lors de son passage avec le Phoenix de Sherbrooke.

« J’ai déjà été à la place de ces jeunes donc je réalise à quel point c’est important de faire ça », mentionne celui qui a été un choix de quatrième ronde des Maple Leafs de Toronto en 2020. « J’ai un peu baigné dans le hockey junior depuis mon enfance. Pour moi, c’est important de redonner et de faire une différence dans la journée des jeunes. »

Villeneuve dit prendre exemple sur Talbot-Tassi, qui évolue aujourd’hui dans la Ligue nord-américaine de hockey.

« Je me souviens que Dominic était venu s’entraîner avec nous et passer du temps avec notre équipe » se rappelle Villeneuve. « C’est un gars qui faisait le plus d’activités qu’il pouvait dans la communauté. J’ai appris de lui que c’est vraiment important de redonner quelque chose aux plus jeunes! »

« Ce fut une expérience incroyable de pouvoir partager le quotidien d’un gars comme Dominic. Quand on a 8 ou 10 ans, on voit les joueurs de la LHJMQ comme des héros. On les admire et on rêve d’être à leur place un jour », ajoute le défenseur des Sea Dogs.

« J’ai pu voir ce que ça prenait pour atteindre ce niveau d’excellence un jour, et l’importance de leur rôle dans la communauté. Je pense que tout ça me sert bien aujourd’hui. »

C’est maintenant au tour de Villeneuve de prendre le flambeau. Le Sherbrookois d’origine se dit émerveillé par la réaction des jeunes quand il se présente avec son gilet des Sea Dogs sur le dos.

Dans leurs yeux, il revoit le petit William suivre les joueurs du Phoenix pas-à-pas.

« Je vois de l’admiration. Pour eux, le hockey junior, c’est quelque chose de gros. C’est encore plus vrai dans les plus petites villes de la LHJMQ. On essaie de se mettre à leur place et on réalise l’importance de ces petites attentions », souligne-t-il.

« Je sais comment ils se sentent et je sais que je peux faire une petite différence dans leur quotidien, ne serait-ce qu’en jasant avec eux ou leur donnant une rondelle. »

La pandémie est évidemment venue changer les plans de Villeneuve et de ses coéquipiers. Ils ne peuvent plus aller visiter leurs petits amis aussi souvent qu’ils le souhaiteraient.

« C’est un peu plus difficile depuis le début de la pandémie, mais j’ai été pratiquer avec des groupes de jeunes l’an passé. Il ne s’agit pas seulement de signer un autographe, mais de prendre le temps de discuter et de passer du bon temps avec eux », mentionne le numéro 13 des Sea Dogs. « Je pense que c’est important de s’intéresser à eux, à ce qu’ils vivent au quotidien. Les jeunes veulent savoir comment se déroule la vie dans le hockey junior majeur. »

William Villeneuve dit puiser une partie de son énergie dans les rencontres avec ces jeunes partisans.

« Ça fait du bien d’avoir leur positif. Même si on vient de connaître le pire match de notre carrière, c’est toujours plaisant d’avoir cette belle énergie des jeunes partisans », admet le vétéran de quatre saisons.

Comme William était le plus jeune de sa famille, il n’a jamais eu la chance d’avoir un grand frère. C’est un peu ce rôle qu’il veut jouer avec les jeunes qui suivent sa carrière de près.

Et c’est quelque chose qu’il entend bien poursuivre au cours des prochaines années.

« Peu importe où je vais me retrouver, c’est quelque chose que je veux continuer à faire », souligne-t-il. « Ce sont des valeurs que mes parents m’ont enseignées et c’est le moins qu’on puisse faire pour redonner aux gens qui nous appuient sans réserve, même en temps de pandémie. »