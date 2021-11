Moment Communautaire | Un hiver au chaud avec les Sags

Les hivers sont froids au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont encore pires si on n’a pas les vêtements qu’il faut pour se tenir au chaud.

Michaël Pellerin a grandi dans une famille aux revenus très modestes et il a toujours rêvé de venir en aide aux jeunes qui traversent les mêmes épreuves qu’il a vécues dans sa jeunesse.

C’est de cette façon qu’est né le projet « Un hiver chaud avec les Sags ». Avec leur capitaine à la tête, les joueurs des Saguenéens de Chicoutimi ont lancé une campagne pour récolter toutes sortes de vêtements d’hiver, ainsi que des dons en argent.

Le résultat est spectaculaire : pendant les dix jours de la collecte, les joueurs ont amassé plus d’une centaine de manteaux et plus de 7350$. L’entraîneur Yanick Jean a même fait sa part avec un don de 1500$. Le magasin Sports Experts de Chicoutimi a également mis la main à la pâte en donnant 20% du montant amassé.

L’organisation des Saguenéens a aussi été en mesure de récolter pas moins de 250 articles jeunesse, comme des pyjamas ou des ensembles de sport. On estime que cette initiative permettra d’aider plus de 130 jeunes de la région à rester au chaud cet hiver.

Le groupe de joueurs impliqués avait également promis de donner une heure de bénévolat pour chaque tranche de 250$ amassés. Ce sont donc 30 heures de bénévolat qu’ils devront réaliser durant la saison au profit de la Fondation pour l’enfance et la jeunesse!

Le capitaine Michaël Pellerin se dit évidemment comblé des résultats.

« J’ai grandi dans une famille monoparentale. C’est ma mère qui nous a élevé, mon frère et moi. On avait toujours de quoi manger, mais on n’avait pas beaucoup d’argent », raconte le joueur de 20 ans.

« Ce genre d’initiative est très important pour moi. Je veux venir en aide aux jeunes qui vivent ce que j’ai moi-même vécu dans ma jeunesse », explique-t-il. « Je n’ai jamais manqué de rien, mais j’ai toujours été obligé de travailler pour gagner mon argent et pouvoir payer mon équipement de hockey », ajoute le patineur originaire de Saint-Constant.

« Je me suis toujours dit que j’allais redonner ce que je pouvais à la communauté plus tard. Je voulais mettre le projet sur pied l’an passé, mais ça n’a pas fonctionné à cause de la pandémie. Je me suis dit que c’était le temps de le faire cette année! », ajoute celui qui avait déjà fait du bénévolat auprès de son école secondaire dans le passé.

Tout s’est déroulé rondement, notamment grâce à la publicité Facebook des Saguenéens et via la Fondation de l’enfance et de la jeunesse.

« On avait une unité mobile pour aller chercher les vêtements chez les donateurs. On avait aussi un endroit pour la collecte à l’aréna. Les gens pouvaient venir porter les vêtements et nous voir en même temps. Il y avait toujours deux ou trois joueurs sur place pour les accueillir », explique-t-il.

Le capitaine était heureux de voir que ses coéquipiers n’ont pas hésité une seconde pour l’épauler dans son projet.

« Je ne voulais forcer personne. Je voulais que tous les gars soient bien à l’aise de participer ou non. Mais finalement, ils étaient tous heureux de mon initiative. Je suis vraiment content d’avoir eu leur collaboration », précise Pellerin.

« Ça me fait chaud au cœur de pouvoir aider les gens à ma façon. C’est difficile à expliquer, mais je suis vraiment heureux de pouvoir faire une différence pour les familles plus démunies. »

Le vétéran va s’assurer de distribuer personnellement les vêtements, alors que la Fondation va s’occuper de la gestion de l’argent recueilli. Après avoir connu autant de succès, Michaël Pellerin songe déjà à sa prochaine initiative. Mais il doit aussi se concentrer sur le hockey, puisqu’il a l’intention d’atteindre les plus hauts sommets.

« C’est mon rêve d’aller loin avec le hockey. Je vais pousser au maximum pour y arriver. Je veux essayer de décrocher un contrat professionnel ou une bourse pour jouer au niveau universitaire. Le hockey a toujours été ma passion. »