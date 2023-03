Moment Communautaire | Un Américain qui s’implique à Moncton

Durant la majorité de son hockey mineur, Cole Bishop a porté les couleurs des Junior Predators de Nashville. Le patineur originaire de Franklin, au Tennessee, a d’ailleurs eu la chance de patiner régulièrement avec des joueurs de l’équipe de la Ligue nationale de hockey qui porte le même nom.

Bishop est donc très bien placé pour savoir ce que ça peut représenter pour un jeune hockeyeur d’avoir la chance de rencontrer ses idoles. C’est pourquoi, lorsque l’organisation des Wildcats de Moncton lui a offert la chance de participer au programme « Mordus de la lecture », il n’a pas hésité une seconde avant d’aller rencontrer des élèves de la région.

L’objectif du programme est d’amener les enfants à prendre goût à la lecture et d’en réaliser les bénéfices. Le programme, qui a débuté le 12 décembre dernier, se déroule sur une période de dix semaines. Chaque école se fixe son propre objectif de livres à être lus par ses élèves pendant la durée du programme.

Chaque fois qu’un élève lit un livre, à l’école ou à la maison, cette lecture est ajoutée au total de son école. La progression des établissements qui participent au défi est suivie sur le site web des Wildcats, de façon hebdomadaire, pendant toute la durée du programme.

En compagnie de son coéquipier Oscar Plandowski, le numéro 77 des Wildcats a donc rendu visite à deux écoles primaires participant à l’initiative « Mordus de la lecture ». Ensemble, ils ont d’abord visité l’école Edith Cavell de Moncton, et puis l’école Lou MacNarin de Dieppe.

« Je me souviens que j’adorais rencontrer les joueurs des Predators et je sais à quel point c’est quelque chose d’important dans la vie des jeunes. Je sais exactement comment ils se sentent quand ils ont la chance de rencontrer une de leurs idoles », mentionne le patineur de 17 ans.

« Ce fut une expérience incroyable, juste le fait de rencontrer tous ces jeunes. Je pense aussi que c’est quelque chose de très positif pour la communauté de leur montrer que nous sommes fiers d’en faire partie », remarque Bishop.

« Nos partisans représentent une partie importante de l’équipe et de nos succès. Ça me fait donc toujours plaisir de participer à différentes activités et d’aller rencontrer les gens qui nous appuient sans réserve, tout au long de la saison », ajoute-t-il.

Le plus drôle dans cette histoire, c’est que ce n’est pas lui qui devait initialement participer à l’initiative.

« Le joueur qui devait y aller a dû se rendre à un rendez-vous chez le dentiste. J’ai reçu un appel à 7h et j’ai décidé de sauter sur l’occasion! », lance-t-il en riant.

Les deux joueurs des Wildcats se sont évidemment prêtés à une session de photos et d’autographes avec leurs nouveaux amis. Ils ont également eu droit à une véritable pluie de questions.

« Les jeunes étaient vraiment très excités de nous voir arriver avec nos chandails des Wildcats. Mais je dirais que nous étions tout aussi excités qu’eux! Ils voulaient tout savoir sur notre passé ; de quel endroit on venait, à quelle école on étudiait, qui étaient nos joueurs favoris et quels étaient nos livres préférés. »

L’ailier gauche dit avoir eu beaucoup de plaisir à côtoyer les jeunes partisans des Wildcats.

« Depuis que je suis jeune, mes parents insistent pour que nous donnions quelque chose à notre communauté. La politesse et l’implication auprès des gens qui nous entourent ont toujours été au cœur des valeurs qu’ils nous ont transmises », souligne-t-il.

« Dès qu’il y aura un autre événement avec les gens de la communauté, je serai définitivement présent! »