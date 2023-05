Moment Communautaire | Tyson Hinds, tout aussi efficace loin de la glace

Tyson Hinds n’est pas seulement un joueur vedette dans la LHJMQ. Il est aussi un athlète au grand cœur et un formidable ambassadeur pour le Phœnix de Sherbrooke.

Durant la dernière année, le talentueux défenseur a visité des enfants atteints de cancer dans un hôpital, a participé à des entraînements avec des équipes de hockey mineur, en plus de visiter des écoles et de faire du bénévolat dans une clinique de dons de sang.

De toute évidence, le patineur originaire de Gatineau prend son rôle de modèle et de leader dans la communauté très au sérieux.

« Quand on est jeune, c’est toujours plaisant de voir des gens s’impliquer auprès de nous. J’essaie donc de faire mon possible pour être présent dans ma communauté », explique-t-il. « J’aime voir des jeunes qui ont du plaisir et qui sont heureux. Je sais qu’ils vont se rappeler de ces quelques moments passés avec nous, c’est donc quelque chose de très important. »

Comme il est originaire de l’Outaouais, Hinds a grandi en épiant les moindres faits et gestes des joueurs des Olympiques de Gatineau. Il a d’ailleurs déjà eu la chance de patiner avec son idole de jeunesse, Jean-Gabriel Pageau.

« C’était très spécial de me retrouver sur la même patinoire que lui. Il était vraiment une vedette à Gatineau! », se rappelle le numéro 55 du Phœnix.

Depuis ses débuts dans la LHJMQ, Hinds a pu laisser sa marque sur la prochaine génération à son tour. Avec quelques-uns de ses coéquipiers du Phœnix, le jeune homme de 20 ans a pu visiter la pédiatrie du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke cette saison.

Il se rappelle avoir été touché en plein cœur en apercevant tous les enfants malades qui les avaient accueillis avec un énorme sourire.

« Les jeunes étaient vraiment contents quand ils nous ont vus arriver », précise Hinds. « Avec leur cancer, ils vivent des moments plus négatifs et leur motivation n’est pas toujours là. C’était vraiment plaisant d’avoir cette chance de les rencontrer, et de mettre des sourires sur leurs visages! »

Le défenseur du Phœnix a évidemment pris le temps de piquer un brin de jasette avec ses nouveaux amis, en plus de poser pour des photos et de signer des autographes… jusqu’à en avoir des crampes dans les doigts!

En compagnie de ses coéquipiers, Hinds et les joueurs du Phœnix ont également réalisé le rêve de nombreux hockeyeurs en herbe lorsqu’ils ont permis à un groupe de jeunes de sauter sur la patinoire pour s’amuser avec eux après un entrainement.

« Pour ces jeunes, nous sommes une source d’inspiration. C’était vraiment plaisant de passer du temps avec eux. Ils étaient tous vraiment heureux de nous voir », admet le défenseur. « Le fait qu’on pratique avec eux, ça va peut peut-être leur donner une petite motivation supplémentaire afin de les aider dans leur début de carrière au hockey! »

Peu importe quelle direction prendra la carrière de l’espoir des Ducks d’Anaheim, il a bien l’intention de poursuivre cette belle implication communautaire dans son prochain milieu d’adoption.