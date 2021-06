Moment Communautaire | Thomas Casey redonne à sa ville natale

Thomas Casey est né et a grandi sur l’Île-du-Prince-Édouard. Donc, lorsqu’il a été repêché par les Islanders de Charlottetown en 2016, c’est son plus grand rêve qui s’est réalisé.

Depuis, redonner à la communauté est devenu tout à fait naturel pour l’attaquant de 20 ans.

« Je pense que l’Île-du-du-Prince-Édouard est un endroit unique au monde. C’est comme une grosse famille et l’organisation veut refléter ce sentiment de famille et de fierté », explique-t-il. « Tout le monde dans l’équipe est tellement terre à terre et c’est ce qui se reflète dans la communauté aussi. »

Casey et ses coéquipiers ont été impliqués de plusieurs façons dans le quotidien de leur monde cette saison.

« Nous avons donné des billets [de match] aux gens, des cafés gratuits et des choses comme ça dans un Tim Hortons de la région. Nous avons également fait des présentations aux jeunes dans les écoles pour dénoncer l’intimidation, nous avons distribué des jouets aux enfants dans le besoin et nous avons donné du sang. »

Cette implication communautaire est devenue pratiquement un rituel d’équipe pour les joueurs et les membres du personnel des Islanders.

« En groupe, nous avons aussi fait une cueillette de nourriture pour les gens dans le besoin à cause de la pandémie. Tout le monde a apprécié ça et nous avons eu pas mal de plaisir à le faire », explique l’ailier gauche.

« Gagner des parties de hockey est évidemment très plaisant, mais cette organisation veut avoir des victoires en-dehors de l’aréna. Elle n’hésite donc pas à venir en aide aux gens moins fortunés. »

Comme si les différentes initiatives de Thomas Casey pour redonner à la communauté n’étaient pas suffisantes, il est aussi devenu un ambassadeur pour l’organisme Hockey Gives Blood.

« Nous expliquons aux gens l’importance de donner du sang et des cellules souches », mentionne le vétéran. « Sauver une vie est la plus belle victoire qu’on puisse imaginer! »

« C’est incroyable de voir le nombre de gens qui appuient la clinique de sang de Charlottetown. On y voit des gens de partout sur l’île. C’est plaisant de voir tout le monde mettre l’épaule à la roue. »

Bien qu’encourager les autres à donner du sang soit une chose, prendre place dans la chaise soi-même en est une autre. Pour Casey, son premier don de sang restera toujours gravé dans sa mémoire.

« J’étais un peu nerveux au début, mais c’est quelque chose qui prend seulement cinq minutes », dit l’attaquant qui admet ne jamais avoir eu trop peur des aiguilles. « Le temps de s’inscrire, de s’asseoir et c’est pratiquement déjà terminé. Le processus est très rapide. »

Redonner à la communauté vient naturellement pour Casey, lui qui se dit comblé par l’appui des amateurs de hockey d’un peu partout à travers la province.

« J’ai eu la chance de grandir ici. Tout le monde est derrière l’équipe et ça nous fait plaisir de pouvoir redonner un peu à la communauté. On n’aurait tout simplement pas d’équipe sans nos partisans », mentionne le capitaine adjoint.

« Tout le monde est super gentil avec tout le monde sur l’île. C’est ce qui fait que c’est une communauté tissée aussi serrée et que les gars adorent jouer ici. »

Bien qu’il ait grandi sur l’île, Casey admet qu’il a appris l’importance d’être présent dans sa communauté alors qu’il évoluait dans le hockey midget à Regina, en Saskatchewan.

« On avait l’habitude d’aller visiter les écoles pour lire des histoires aux enfants », se souvient-il. « C’était vraiment quelque chose de voir le sourire dans leur visage. Ça nous faisait chaud au cœur et on aimait tous le sentiment. »

« Tu ne connais pas leurs histoires aux enfants. Tu ne sais même pas s’ils ont mangé ce matin-là et tout », ajoute-t-il à propos de l’importance de les faire sentir spécial.

À ce jour, Casey dit avoir encore autant de plaisir à rencontrer les jeunes dans les écoles.

« J’ai fait quelques présentations sur l’intimidation dans les écoles l’an dernier. Même en tant qu’adultes, on fait tout de même face à de l’intimidation sur internet », fait-il remarquer sur l’importance d’avoir ces discussions à un bas âge.

En grandissant sur l’île et en assistant fréquemment aux matchs du Rocket [de l’Île-du-Prince-Édouard], Thomas Casey a rapidement compris ce que ça prenait pour atteindre la LHJMQ, mais aussi pour avoir une influence positive sur les gens en dehors des murs de l’aréna.