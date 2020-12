Moment Communautaire | Tardif joue au professeur pour les jeunes partisans du Phoenix

Il ne deviendra peut-être jamais un enseignant, mais Benjamin Tardif semble posséder toutes les qualités pour réussir dans cette profession.

Depuis quelques mois, de nombreux élèves de l’Estrie participent aux Dictées avec Benjamin.

Cette initiative a pour but d’inciter les plus jeunes à améliorer leurs connaissances de la langue française à travers une dictée qui est lue par l’attaquant du Phoenix de Sherbrooke.

« Comme les écoles étaient fermées, on a eu l’idée de cette dictée, qui leur permet de pratiquer leur français et d’avoir du plaisir en même temps », explique Tardif.

Le patineur de 20 ans dit s’éclater en s’improvisant professeur d’un jour.

« Je me filme avec mon téléphone en récitant la dictée que j’ai choisie. Je la répète plusieurs fois pour que les jeunes soient en mesure de bien l’entendre et de saisir chaque mot. On la met ensuite sur la page Facebook du Phoenix. Quelques jours plus tard, ils placent la version corrigée pour que les élèves puissent avoir leur note et les corrections. »

Benjamin Tardif s’inspire de l’actrice québécoise Marie-Lyne Joncas, qui offre ses conseils sur le web sur la meilleure façon de lire une dictée à des enfants.

« J’ai trouvé que c’était un défi intéressant. Ça m’a fait réaliser que ce n’est pas si facile que ça de réciter une dictée aux élèves », rigole l’ailier gauche. « En la lisant, je me mets à leur place quand j’étais plus jeune. Parfois, le prof devait répéter souvent. »

« La première fois, j’avais lu la dictée qu’une seule fois », se rappelle-t-il. « Alors quand j’ai écouté la vidéo par après, je me suis dit : c’est impossible que les élèves aient le temps de tout écrire. Moi, je ne pouvais pas faire ça quand j’avais leur âge. »

Tardif a donc modifié son approche.

« J’ai donc décidé de répéter la dictée plusieurs fois. J’ai répété chaque phrase, et ensuite, chaque bout de phrase, pour m’assurer que tout le monde puisse bien comprendre. »

Cette initiative a rapidement fait l’unanimité.

« Plusieurs parents ont écrit de bons commentaires sur la page Facebook », a remarqué l’attaquant. « Ils ont beaucoup aimé ça et plusieurs ont dit que les jeunes avaient aimé l’expérience de pouvoir participer à une activité avec des joueurs du Phoenix. »

Benjamin Tardif dit réaliser l’importance du français pour les jeunes et se dit heureux de pouvoir contribuer quelque chose de positif au quotidien de tous ces élèves de la région de Sherbrooke.

« Je voyais moins l’importance quand j’avais 16 ans, à mes débuts dans la ligue. J’ai depuis réalisé qu’on a beaucoup d’influence sur tous ces jeunes-là », précise celui qui a marqué 26 buts en 49 rencontres la saison dernière.

« C’est donc plaisant de pouvoir donner un petit coup de main aux générations futures pour devenir de bons étudiants, mais aussi de bonnes personnes. On se doit de donner un bon exemple pour les jeunes. »

Ce genre d’implication lui vient tout naturellement puisqu’il a toujours été en contact avec les plus jeunes.

« J’ai quand même de la facilité avec les jeunes. J’ai travaillé dans une école de hockey et je trouvais ça enrichissant de pouvoir les aider dans leur développement. C’est pas mal cool de pouvoir passer du temps avec eux. »

Comme plusieurs, Benjamin Tardif dit avoir hâte que tout revienne à la normale. Mais dans son cas, c’est pour qu’il puisse retourner voir ses petits amis dans les écoles de la région de Sherbrooke!

« On voit qu’ils sont heureux de nous voir. On arrive dans une classe et on a parfois presque plus de contrôle sur eux que les enseignants tellement ils sont contents de nous écouter. »

Pour plus d’informations sur les Dictées à Benjamin, vous pouvez consulter la page Facebook du Phoenix de Sherbrooke.