Moment Communautaire | Stewart redonne à Moncton de plusieurs manières

Sean Stewart n’est pas le plus flamboyant sur la patinoire. Mais le défenseur des Wildcats de Moncton est toujours là quand on a besoin de lui.

Peu importe la mission que l’entraîneur Daniel Lacroix veut lui confier, le Néo-Écossais est toujours au rendez-vous. C’est un peu la même chose dans la vie de tous les jours, alors que l’athlète âgé de 18 ans est de toutes les causes.

Que ce soit pour donner du sang ou rencontrer les jeunes dans les écoles, le joueur originaire d’Antigonish est toujours présent.

« Ça me fait toujours plaisir de participer à différents événements dans la communauté. Les gens prennent le temps de venir nous encourager à nos parties locales et on veut leur rendre la pareille », raconte-t-il. « Je pense que c’est très important pour nous d’être des modèles pour les jeunes. Je viens d’une petite ville où tout le monde connaît tout le monde. C’est donc naturel de s’aider les uns les autres », mentionne le défenseur.

« C’est exactement ce que je veux faire à Moncton. Ça me permet de mieux connaître les gens de la communauté. Et c’est une belle récompense pour nous de voir à quel point les jeunes sont excités de nous rencontrer », poursuit-il.

Stewart est toujours ravi de rencontrer les jeunes partisans de l’équipe.

« Quand on va les voir dans les écoles, ils nous posent des tas de questions. Ils veulent savoir comment c’est de jouer pour une équipe comme les Wildcats. Ce sont tous de féroces partisans », rigole-t-il.

Le défenseur a même rejoint ses coéquipiers Jeremy McKenna et Jacob Hudson lors d’une activité de collecte de sang la saison dernière. Mais il a cependant dû passer son tour.

« Je n’ai pas pu donner du sang parce que je viens d’avoir un tatouage. On ne m’a pas donné la permission! Mais j’ai quand même tenu à être là pour rencontrer les gens et appuyer mes coéquipiers. »

Il s’est dit impressionné par la détermination de ses collègues.

« La plupart se sont montrés pas mal courageux avec les aiguilles et tout ça. Je n’en ai pas vu un seul pleurer! », lance-t-il en riant. « Même si je n’ai pu participer, je voulais montrer aux gens qui organisaient cette collecte de sang que ce qu’ils font est très important pour nous. C’est une très bonne cause et on veut faire notre part », affirme-t-il.

« Je pense que les gens ont apprécié notre présence. Plusieurs semblaient un peu nerveux à l’idée de donner du sang et j’aime croire que le simple fait de jaser avec eux les a aidés à surmonter leurs appréhensions. »

Pour Stewart, ce n’est que partie remise.

« J’aurai certainement d’autres occasions pour me reprendre. C’est une promesse! »