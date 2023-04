Moment Communautaire | Pellerin lié pour la vie avec Victoriaville

Maxime Pellerin a le logo des Tigres de Victoriaville tatoué sur le cœur. Le joueur de 20 ans a grandi en suivant les performances de Philippe Danault et Yanni Gourde.

Maintenant qu’il porte fièrement le gilet de son équipe locale, le Victoriavillois d’origine veut aussi être un leader dans sa communauté. Il se souvient très bien d’avoir côtoyé les joueurs des Tigres dans sa jeunesse, et l’impact que ces rencontres ont eu sur lui.

Aujourd’hui, c’est à son tour de tenir le flambeau. À sa première campagne avec les Tigres, il a fait partie d’un groupe qui a visité des enfants à l’hôpital de Victoriaville. Il a également été porte-parole de la Semaine de prévention sur l’utilisation des réseaux sociaux et des cellulaires de l’année dernière.

Cette saison, le joueur d’avant a visité des jeunes étudiants dans quelques écoles de la région et il a œuvré comme arbitre bénévole lors d’un tournoi de hockey à trois-contre-trois.

« Je suis aussi disponible durant l’été », mentionne le capitaine des Tigres avec sourire. « Je participe généralement à plusieurs événements dans la région et ça me fait toujours plaisir d’y participer. Surtout quand ça implique des enfants! »

Maxime Pellerin est devenu une figure bien connue dans sa ville natale grâce à ses fréquentes visites dans les entraînements d’hockey mineur.

« J’essaie d’être proche des jeunes », admet-il. « Je suis conscient que nous sommes des modèles pour eux. J’aime donc aller m’amuser avec eux sur la glace et, souvent, les entraîneurs nous laissent faire des exercices avec eux. »

Les jeunes de niveau M9 à M13 sont évidemment un peu timides quand ils voient arriver le capitaine avec son gilet des Tigres.

« La gêne tombe dès qu’on saute sur la glace. On a vraiment du plaisir », remarque Pellerin. « Je trouve ça vraiment important de redonner à ma communauté. Je me rappelle dans ma jeunesse quand je voyais les joueurs des Tigres, je capotais ben raide! J’ai déjà été jeune et j’ai déjà été dans leurs souliers. »

« Je ne le fais pas seulement pour eux », ajoute le numéro 23. « Ça me fait aussi du bien de voir des jeunes sourire en jouant au hockey! »

Pellerin dit également avoir apprécié son expérience comme arbitre lors d’un tournoi de niveau M11. Il a pu partager cette expérience unique avec son coéquipier Alexandre Nadeau.

« J’ai trouvé ça assez spécial. Ce n’est pas une job facile et je comprends mieux la réalité des arbitres dans le junior maintenant. Peu importe la décision, aux yeux des gens, ce n’est jamais la bonne », rigole-t-il.

« Les jeunes étaient bien contents de voir des joueurs des Tigres sur la glace avec eux. Les entraîneurs ont eu des petites envies de chialer sur certaines de nos décisions, mais ils ont été très compréhensifs. On leur avait expliqué au début qu’on n’était pas habitué de faire ça et qu’on ne connaissait pas toutes les règles par cœur. »

Cette volonté de s’impliquer dans la communauté se veut le reflet des valeurs familiales partagées dans la famille Pellerin.

« Mes parents m’ont inculqué comme valeur que c’était important de prendre soin des autres. Ces valeurs de famille et d’entraide viennent de la façon dont j’ai été élevé, avec ma sœur et mes deux frères », reconnaît Maxime.

« Donner du temps aux gens de ma communauté, et de le faire avec un sourire, c’est la moindre des choses! »