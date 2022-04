Moment Communautaire | Nicolas Pavan donne du temps en donnant du sang

Nicolas Pavan a commencé à donner du sang en 2021 parce qu’il voulait s’impliquer dans la communauté.

Aujourd’hui, le joueur originaire de Beaconsfield a une raison très personnelle pour donner du temps à l’organisme Hockey Gives Blood.

Quand il a annoncé à sa famille qu’il désirait s’impliquer auprès de l’organisme, il a eu la surprise d’apprendre que son grand-père, Pierre, avait déjà eu besoin de sang à la suite d’un grave accident de la route.

« Je l’ai appris seulement quand j’ai commencé à donner du sang. Ma mère m’a dit qu’il en a eu besoin après un accident de voiture. Ça m’a donné une petite motivation supplémentaire », admet le patineur de 18 ans.

C’est d’ailleurs avec grand plaisir que son grand-père a appris qu’il avait choisi de devenir ambassadeur pour cet organisme.

« Il m’appuie pleinement dans ce que je fais. En fait, je dirais que tout le monde dans ma famille est très content que je m’implique de cette façon. »

Le joueur de centre des Wildcats de Moncton souhaite que son implication permette de convaincre les amateurs de hockey de l’importance de ce petit geste qu’est donner du sang.

« Notre but est d’essayer d’avoir le plus de monde possible pour aller donner du sang, parce qu’au Canada, on en manque parfois », précise-t-il.

Nicolas Pavan est aussi devenu un donneur de cellules souches et il souhaite devenir un donneur d’organes.

C’est l’ancien défenseur des Wildcats, Tristan de Jong, qui l’a convaincu de se joindre au groupe Hockey Gives Blood la saison dernière. Son coéquipier Jaxon Bellamy en fait aussi partie cette saison.

« Je cherchais une façon de m’impliquer dans ma communauté adoptive et je voulais avoir un impact positif à Moncton. Je pensais que c’était une des meilleures façons de le faire », estime le numéro 23.

Pour le joueur d’avant des Wildcats, consacrer du temps aux autres est quelque chose de tout à fait normal.

« Je pense que c’est juste dans mon caractère. J’aime être là pour les autres et les aider si je peux. C’est le genre de personne que je suis », admet-il.

Il utilise évidemment ses réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Snapchat et Twitter pour promouvoir cette cause auprès de la population.

« On peut aussi diffuser des messages dans les journaux et à la télévision. On fait tout pour rejoindre ceux qui veulent entendre ce qu’on a à dire. »

Nicolas Pavan est conscient que beaucoup de monde ont peur des aiguilles, mais il tient à rassurer tous ceux qui songent à donner du sang et qui hésitent encore.

« Ce n’est vraiment pas si épeurant que ça. Les infirmières qui nous accueillent sont vraiment gentilles », affirme-t-il. « Elles prennent vraiment bien soin des gens. J’ai déjà vu des gens qui avaient peur à côté de moi, mais à la fin, ils étaient vraiment fiers d’eux. »

Pavan dit espérer que son message sera entendu par tout le monde à travers la LHJMQ.

« Quand je sors de la clinique, je sais que je viens d’avoir un impact positif sur la vie de quelqu’un qui aura besoin de sang. Ma famille de pension est aussi impliquée dans cette cause puisqu’ils ont commencé à venir avec moi. »

On peut en savoir plus à propos de cette belle initiative à l’adresse: https://hockeygivesblood.ca/.