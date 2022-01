Moment Communautaire | Mikael Martel, l’homme d’affaires philanthropique

Le hockey a apporté toutes sortes de choses à Mikael Martel.

L’ancien attaquant des Olympiques de Gatineau a vécu une multitude de nouvelles expériences et a fait d’innombrables nouvelles rencontres au fil de ses trois saisons dans la LHJMQ.

Mais aucune rencontre n’aura eu un aussi gros impact dans sa vie que celle avec Ely Fournier.

Dans le cadre de son programme d’études en techniques policières au Cégep de l’Outaouais, Martel devait inclure 25 heures de bénévolat ou une implication communautaire à son horaire.

Il a tout de suite pensé à Ely Fournier, un jeune partisan de l’Océanic de Rimouski avec la trisomie 21. Martel décide donc qu’il fondera une compagnie de vêtements afin d’amasser des fonds pour un organisme dont le but est d’aider les gens avec le syndrome de Down.

C’est ainsi que la compagnie UP’N DOWN est née, en novembre 2020.

« L’idée m’est venue un soir, dans l’autobus, en revenant de Val-D’Or », raconte Martel. « J’ai pensé me servir de ma visibilité pour faire connaître la réalité des personnes avec une trisomie et promouvoir cette cause. J’ai donc décidé de contacter le père d’Ely, et c’est comme ça que l’aventure a commencée. »

Pour le moment, l’entreprise est basée dans le sous-sol de la résidence familiale des Martel, à l’Ange-Gardien. Elle produit des t-shirts, des hoodies et des chandails à manche longue.



Pour chaque morceau vendu, l’entrepreneur de 20 ans remet entre 2$ et 5$ au Regroupement pour la trisomie 21 (RT21) .

L’entreprise verse plus de 5000$ à l’organisme après seulement huit mois. Mikael Martel se dit surpris par ce succès aussi rapide qu’inattendu.

« Mon objectif, au début, était de ramasser 500$ en six mois. Je pense qu’on a franchi ce camp en l’espace de 48 heures », souligne-t-il en riant. « Je ne m’attendais vraiment pas à de tels résultats! On a déjà vendu plus de 1000 chandails. »

Toujours en pleine croissance, l’entrepreneur réinvestit la plupart de ses profits dans sa compagnie. Il vient notamment de faire l’acquisition d’une nouvelle machine au coût de 9000$. L’idée est d’offrir plus de produits, de plus haute qualité.

« Plus tard, je veux commencer à faire des vêtements sport et toutes sortes de choses. J’ai plein d’idées en tête! », admet-il.

Pour l’ancien ailier des Olympiques, c’est une fierté et un grand bonheur de pouvoir aider les gens avec la trisomie 21.

« En faisant des activités avec Ely, j’ai réalisé que ce sont des personnes formidables », mentionne Martel au sujet des gens avec le syndrome de Down. « Ils se font regarder de travers et les gens sont pleins de préjugés envers eux, mais c’est parce qu’ils ne prennent pas le temps de les connaître. »

Même s’il a quitté l’Océanic la saison dernière, Martel et Ely sont évidemment demeurés des amis.

« On se parle chaque semaine. La dernière fois que j’ai joué à Rimouski il est venu me voir avec toute sa famille », mentionne le Gatinois d’origine. « C’était vraiment spécial de se revoir. Mon implication auprès de sa cause est toujours venue du cœur, ça n’a jamais été un fardeau pour moi. »

Même s’il se dit extrêmement fier de son entreprise, c’est tout de même le métier de policier qui passionne vraiment Mikael.

« C’est ça que je veux faire depuis que je suis jeune. Ça n’a jamais changé », admet-il. « Ma tante, qui est policière, me racontait des histoires de son travail et ça me fascinait. C’est un métier qui me rejoint parce que j’aime l’action. Je pense que je vais faire un bon policier. »

Peu importe l’uniforme qu’il portera plus tard, vous pouvez être sûrs que l’implication communautaire de Mikael Martel sera toujours là pour faire une différence dans la vie de ceux qui en ont besoin.