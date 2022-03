Moment Communautaire | L’union fait la force chez les Foreurs et les Huskies

La solidarité qui unit les gens de l’Abitibi-Témiscamingue est bien connue de tous. Elle est ancrée dans l’ADN de cette gigantesque région de plus de 57 000 kilomètres carrés depuis plusieurs générations.

Ce n’était donc pas du tout surprenant de voir deux féroces ennemis unir leurs forces pour appuyer un organisme qui vient en aide aux gens handicapés.

Pour le 25e téléthon de La Ressource, les organisateurs ont eu la bonne idée de nommer deux coprésidents pour la toute première fois.

L’union entre Jean-François Blais, copropriétaire et gouverneur substitut des Huskies de Rouyn-Noranda, et de Dany Marchand, copropriétaire, président et gouverneur substitut des Foreurs de Val-D’Or, s’est avérée un coup de génie.

Le résultat a été spectaculaire : des dons de plus de 700 000$, un nouveau record.

« C’est un événement totalement régional qui est parti d’une idée simple : faire le pont entre les ressources gouvernementales et les gens handicapés qui ont besoin d’aide », raconte Jean-François Blais. « Quand Rémi Mailloux (cofondateur de La Ressource) nous a suggéré de nous unir pour une cause plus grande, la réponse a été oui tout de suite », lance-t-il en riant.

« L’Abitibi est une région de hockey et on souhaitait aller chercher le maximum de donneurs avec cette union entre deux grands rivaux. La guerre de la 117, c’est vraiment quelque chose de sérieux ici. »

Son homologue Dany Marchand s’est dit honoré de faire partie de cette belle aventure.

« Ça fait au moins 20 ans que je connais Rémi. C’est une personne tellement inspirante. C’est un homme d’exception. Mon entreprise est commanditaire de La Ressource depuis longtemps », explique le propriétaire des Meubles Marchand. « On a une rivalité intense avec les Huskies, mais là, on voulait plus parler de solidarité régionale et laisser toute la place à la générosité des gens. »

Le grand patron des Huskies reconnaît que la rivalité entre les deux équipes est féroce, mais ce téléthon se voulait l’occasion d’enterrer la hache de guerre, le temps de faire une grosse différence dans la communauté.

« On s’entend que c’est un combat constant entre les deux organisations. Mais au-delà de ce qui se passe sur la patinoire, on demeure des gens fiers de leur région et on a des réalités communes, comme le voyagement et le petit bassin de population », mentionne Jean-François Blais. « Mais quand on les croise sur la glace, c’est certain qu’il faut les battre à tout prix! »

Dany Marchand parle aussi d’un beau moment communautaire.

« On ne voulait en aucun temps qu’une organisation fasse mal paraître l’autre. On a mis ça clair en partant. On voulait tout faire ensemble et remettre le chèque des coprésidents ensemble », souligne-t-il. « Honnêtement, ce fut une expérience incroyable sur le plan humain. Et je sais que Jean-François partage la même opinion. C’est une des belles expériences de ma vie. »

L’entrepreneur en construction de Rouyn-Noranda est effectivement touché de la réponse des gens de la région.

« Sur une population totale de 150 000 en Abitibi-Témiscamingue, ça fait beaucoup d’argent par capita. La générosité des gens et celle des entreprises a été exceptionnelle. Tous les dons ont été appréciés, peu importe le montant », précise-t-il.

« Les gens de la région sont sensibles à la cause », renchérit Dany Marchand. « Ils savent que tout l’argent sera dépensé dans la région pour aider les gens handicapés qui en ont besoin. On a vu une générosité et une solidarité incroyables. »

Il parle d’un beau projet rassembleur qui pourrait devenir une tradition annuelle en Abitibi.

« On est une petite région et les gens se serrent les coudes. Le fait d’unir les Huskies et les Foreurs pour cette cause, ce n’est pas un coup de circuit, c’est un grand chelem. Jean-François et moi avons développé une belle amitié, avec Rémi et toute la gang de La Ressource. »

Le copropriétaire des Huskies parlait de cette aventure avec beaucoup d’émotions dans la voix.

« Ce fut tout simplement génial. Il y a tellement de gens impliqués que ça nous donnait de l’énergie. Tout le monde connait une personne qui a un enfant ou un parent handicapé. Ce sont tous des gens qui apprécient ce qu’on fait. Je n’ai pas vu de gens malheureux ou de mauvaise humeur, malgré la COVID-19. J’ai juste vu des gens heureux, agréables et positifs! »