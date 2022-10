Moment Communautaire | Les Wildcats bâtissent des relations

Par un bel après-midi d’octobre, l’entraîneur-chef des Wildcats de Moncton, Daniel Lacroix, flanqué de quelques-uns de ses joueurs en Thomas Darcy, Yoan Loshing et Francesco Iasenza, ont débarqué à la Maison Harvest House, à Moncton.

Leur mission : réparer et repeindre le gazébo situé dans la cour arrière de cet établissement qui accueille des sans-abris et qui offre des programmes d’intervention en alcoolisme et en toxicomanie.

Le quatuor a donc sorti les outils et les pinceaux pour redonner un peu d’allure et de panache à la vieille structure de bois qui tombait en ruine.

« Les deux ou trois dernières années ont été quand même assez difficiles pour une équipe qui a toujours été proche de la communauté. Pendant la pandémie, on ne pouvait plus rien faire », raconte Daniel Lacroix.

Quelques joueurs sont d’ailleurs allés le voir durant le camp d’entraînement pour mettre sur pied plusieurs activités communautaires. C’est pourquoi lorsque l’entraineur a demandé l’aide de trois bénévoles pour ce projet bien particulier, le recrutement s’est fait rapidement.

« [Le gazébo] n’est pas encore tout à fait terminé, mais on a fait une grosse partie du boulot. Les jeunes ont été à l’école en avant-midi et on est allé faire ça dans l’après-midi », explique l’entraîneur des Wildcats.

Le but de l’activité n’était pas seulement de réparer le gazébo, mais aussi d’exposer les joueurs à la mission de l’établissement et de leur montrer comment ils peuvent venir en aide aux plus démunis de la société.

« Les gens qui vont là sont en détresse physique ou psychologique et ils ont besoin d’aide, de soutien et de suivi », mentionne Lacroix. « Ça te fait vraiment réaliser que beaucoup de gens ont besoin d’aide dans la vie et que plusieurs personnes travaillent pour réhabiliter ces personnes qui passent à travers de mauvais moments. »

Puisqu’il a déjà participé à de nombreuses initiatives alors qu’il travaillait pour les Canadiens de Montréal et les Rangers de New York, Daniel Lacroix est un vieil habitué du travail communautaire. Selon lui, ce genre d’activité permet aux jeunes de sortir un peu de leur bulle, de leur routine quotidienne et de leur zone de confort.

« On est beaucoup axé sur les victoires et les défaites, les points et les buts. Mais quand tu prends un peu de recul, tu réalises que tu es seulement une petite partie de ta communauté », admet l’entraineur des Wildcats. « On est privilégié de faire ce qu’on aime dans la vie. C’est donc une bonne dose de réalité et une belle leçon d’humilité pour les joueurs. »

L’attaquant Yoan Loshing est le premier qui a levé la main lorsque l’entraîneur cherchait des travailleurs manuels. Il connaît bien ce genre de boulot puisque l’entreprise de sa famille bâtit et rénove des patios et des terrasses en bois (deck) pendant la période estivale.

« Ça fait toujours du bien de redonner un petit quelque chose à la communauté. Il y a des gens qui ont pas mal plus de misère que nous autres », avance le numéro 28 des Wildcats au sujet de son bénévolat. « On est vraiment choyé de jouer au hockey et c’est sûr à 100% que je serai là si on a encore besoin de moi dans le futur! »

À propos :

Depuis plus de 24 ans, Harvest House Atlantic offre de l’aide aux gens en situation d’itinérance, qui ont des problèmes de santé mentale ou de dépendance. L’organisme sert plus de 200 repas par jour dans son Centre Communautaire et peut accueillir des hommes et des femmes en situation d’urgence avec ses 44 lits. Un programme de rétablissement de neuf mois, en 12 étapes, est également offert aux hommes et femmes toxicomanes. Grâce à un programme de logement de transition, l’organisation offre également aux personnes un lieu de vie abordable pendant qu’elles se cherchent un emploi, s’inscrivent à des études ou font du bénévolat à temps plein.