Moment Communautaire | Les contributions de Veillette indéniables à Shawinigan

William Veillette est non seulement un joueur d’impact sur la patinoire, mais le jeune homme de 18 ans fait aussi une énorme différence dans sa communauté.

Chaque fois que les Cataractes ont besoin d’un volontaire pour prendre part à des activités dans la communauté de Shawinigan, l’attaquant est toujours le premier à lever la main.

« En grandissant, j’ai toujours vu les joueurs de la LHJMQ comme des modèles et c’était mon rêve de me rendre là », explique-t-il. « Je réalise aujourd’hui l’importance de redonner à la communauté et de passer du temps avec les jeunes. Ça compte beaucoup pour moi. »

Le joueur de centre se dit choyé de pouvoir servir de modèle aux jeunes amateurs de hockey de son coin, un rôle qu’il adore jouer.

« Je suis un gars de Lévis. En grandissant, j’admirais des gars de ma région comme Mathieu Olivier, Antoine Samuel ou les joueurs des Remparts. J’allais souvent les voir jouer », raconte-t-il. « Je crois que c’est un peu pour ça que quand les gens des Cataractes ont besoin de joueurs pour aller dans la communauté, je suis toujours un des premiers qui dit oui! », ajoute Veillette en rigolant.

Outre les activités communautaires, William Veillette s’implique également auprès de différentes causes et organismes, dont Leucan.

« J’ai fait une collaboration avec Leucan pour amasser des fonds l’an dernier, conjointement avec une famille dont leur fils était décédé à cause du cancer. Je voulais amasser des fonds pour leur permettre de passer à travers ce deuil », explique-t-il.

La famille avec qui on l’a jumelé a eu la douleur de perdre leur fils de 16 ans l’année dernière. Sans hésitation, Veillette a contribué à une vidéo qui explique l’épreuve que la famille a traversée.

« Ils sont venus à l’aréna aussi et ils ont fait la mise au jeu protocolaire à l’une de nos parties. Nous avons aussi mis sur pied un site internet afin d’amasser des fonds à travers les réseaux sociaux », explique celui qui en est à sa deuxième saison complète dans la LHJMQ.

À travers tout ce processus, Veillette s’est lié d’amitié avec le fils cadet de la famille, Charles-Hugo Paquette, un jeune autiste qui est mordu des Cataractes.

« Ce qui est beau là-dedans, c’est que j’ai gardé contact avec le jeune et avec sa mère. On s’écrit souvent pour échanger des nouvelles », mentionne Veillette en souriant. « C’est vraiment plaisant. Je pense que ça fait du bien à Charles-Hugo de rester en contact avec moi. Plusieurs personnes m’ont dit qu’il était très content qu’on continue de se parler. »

« C’est dommage mais je pense que plusieurs gars de la LHJMQ ne prendraient pas le temps de répondre à des jeunes comme ça. Mais moi, je trouve ça super important de le faire », admet Veillette. « Si je peux amener un peu de bonheur dans la vie de la famille Paquette, ça me fait extrêmement plaisir. »

Mais les contributions communautaires de l’attaquant ne s’arrêtent pas là. Veillette se rend également à plusieurs activités afin de rencontrer les jeunes de sa communauté adoptive.

« Ma mère de pension de l’an dernier est enseignante dans une école primaire de la région. Elle nous a amené passer un après-midi avec les jeunes. On a répondu à leurs questions et on a signé des autographes », raconte le joueur de centre qui s’y était rendu en compagnie de quelques coéquipiers.

« Quand on est arrivé, les jeunes étaient super contents de nous voir. Ils avaient les yeux grands et c’était le fun de voir leur réaction », se rappelle-t-il. « J’ai trouvé ça formidable de les voir parce que je n’ai pas eu la chance de côtoyer des joueurs de la LHJMQ quand j’étais jeune. Je ne pensais jamais qu’un jour j’aurais un impact comme ça sur les jeunes! »

Malheureusement, ce contact humain est évidemment devenu impossible cette saison en raison de la pandémie.

« L’an dernier, on avait plusieurs activités dans la communauté. Cette saison, notre quotidien se limite pas mal à notre pension et à l’aréna. », admet Veillette.

« Le contact avec nos partisans me manque beaucoup. Je suis un gars qui aime bouger et voir le monde. Ça fait toujours du bien d’avoir des contacts avec la communauté dans laquelle on vit et ça me manque beaucoup! »