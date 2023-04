Moment Communautaire | Le Titan répond présent pour la jeunesse locale

Depuis sa venue à Bathurst, en 1998, le Titan a toujours fait de gros efforts pour se rapprocher des communautés de la région Chaleur,et plus particulièrement de ses jeunes amateurs de hockey.

Chaque année, l’organisation crée des partenariats avec des écoles et des groupes communautaires afin de développer des liens durables. Au cours des derniers mois, ce sont les jeunes de l’École Communautaire Carrefour Étudiant de Beresford, au Nouveau-Brunswick, qui ont eu la chance de vivre quelques expériences uniques.

L’enseignant en éducation physique, Denis Boudreau, a sélectionné un groupe de jeunes hockeyeurs, garçons et filles, pour rendre visite aux joueurs du Titan à la mi-janvier.

Une trentaine de jeunes de la cinquième à la huitième année du primaire ont pu assister à un entraînement du Titan, en plus de visiter le vestiaire de l’équipe et d’en découvrir un peu plus sur l’arrière-scène des opérations quotidiennes d’une équipe de la LHJMQ. La visite comprenait également des arrêts à la clinique médicale, aux bureaux administratifs et au gymnase des joueurs.

Deux semaines plus tard, ce sont tous les jeunes de l’école qui ont été invités à la partie du Titan face aux Eagles du Cap-Breton. En tout, ce sont plus de 120 jeunes qui ont assisté à cette rencontre du 31 janvier dernier. Des commanditaires de la franchise ont défrayé le coût des billets et des collations des jeunes sur place.

« Plusieurs de ces jeunes n’avaient jamais eu la chance d’aller voir une partie du Titan. J’en ai entendu plusieurs après le match qui ont dit qu’ils voulaient revenir. Je pense qu’ils ont beaucoup apprécié leur expérience! », raconte Denis Boudreau.

Le 8 février, c’était au tour de trois joueurs du Titan (Donovan Arsenault, Mason Chitaroni et Émile Perron) de se rendre au Carrefour Étudiant pour piquer un brin de jasette avec les jeunes à propos de leur cheminement dans le hockey.

« Le but était de faire réaliser aux jeunes qu’il n’y a rien de facile. Il y a énormément de travail et de sacrifices derrière le succès de chaque joueur », mentionne l’enseignant en éducation physique.

De nombreux jeunes avaient préparé des questions pour leurs visiteurs.

« Je trouve que les joueurs ont montré énormément de maturité et de générosité. Les jeunes les voient comme des vedettes, mais ils ont été surpris d’apprendre les détails de leur parcours dans le hockey », précise Boudreau. « Ils ont parfois été retranchés, et ils n’ont pas toujours joué dans les meilleures équipes. Mais ils ont persévéré, et je trouve que c’est un très beau message pour nos jeunes. »

Denis Boudreau se dit choyé d’avoir une telle collaboration avec le Titan.

« Ça fait quand même quelques années que nous organisons des activités avec eux. Cette année, je les ai trouvés encore plus généreux au niveau des relations communautaires. C’est vraiment bien! »

Le directeur du marketing et coordonnateur de match de la franchise, Jean-Daniel Boudreau, affirme que les jeunes représentent l’avenir de l’équipe dans la région Chaleur.

« Il est important pour le Titan de se rapprocher de sa communauté et de la jeunesse. L’étincelle dans les yeux des jeunes lorsqu’ils entrent dans la chambre des joueurs, voient nos bannières et notre réplique de la Coupe Memorial ou, encore mieux, lorsqu’ils interagissent avec des joueurs, est la preuve que quelque part nous réussissons », souligne-t-il.

« Faire rêver est une des nombreuses forces du sport et il est beau de partager ce genre de moment avec sa communauté », conclut-il.