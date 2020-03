Moment Communautaire | La recrue Alexis Dubé déjà très impliqué à Bathurst

Alexis Dubé doit se pincer chaque jour pour s’assurer qu’il ne rêve pas.

L’attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst croque dans chaque moment de sa nouvelle vie dans la LHJMQ. Et il ne se fait jamais tordre un bras quand vient le temps de représenter son équipe dans la communauté.

La recrue de 17 ans a récemment participé à une collecte de sang à Bathurst. C’était pour lui une première expérience du genre.

« La personne responsable du marketing nous a demandé qui voulait aller à la collecte de sang et je me suis porté volontaire », raconte l’attaquant. « Juste le fait d’avoir la chance d’aider d’autres personnes, c’est vraiment important. Quand on donne du sang, ça peut sauver des vies. On ne sait jamais quand et à qui ça peut servir! »

« J’étais un peu stressé au début, mais tout s’est bien passé. Ce n’était pas si pire que ça! On était plusieurs joueurs et on a eu du plaisir à faire ça. »

Dubé a beaucoup apprécié le fait de devenir ambassadeur d’un jour pour son équipe.

« Les gens nous ont remercié d’avoir participé à la collecte », raconte-t-il. « Ils nous disaient que ce n’est pas tout le monde qui veut aller donner du sang et ils étaient vraiment heureux qu’on montre l’exemple. »

Suite à une aussi belle sortie dans la ville de Bathurst, il a bien l’intention de répéter l’expérience.

« L’organisation s’assure que nous ayons une belle présence dans la communauté. On sait que c’est important de développer des liens avec nos partisans », admet-il. « Je suis pas mal occupé avec l’école et le hockey, mais dès que je vais avoir une chance, ça va me faire plaisir de participer. »

Et même quand il ne s’agit pas d’activités officielles de l’équipe, Alexis Dubé se fait un plaisir de passer du temps avec les jeunes partisans du Titan.

« Dans mon quartier, il y a plusieurs joueurs de l’équipe qui habitent pas loin. On sort souvent dehors pour aller jouer au hockey dans la rue avec les jeunes du coin », souligne-t-il. « Ça me fait plaisir d’aller jouer avec eux. »

« Quand j’étais jeune à Saint-Quentin (dans le nord du Nouveau-Brunswick), j’aurais aimé ça avoir des joueurs de haut niveau qui viennent jouer avec moi aussi. Tu vois dans leurs yeux qu’on est un peu des idoles pour eux… alors on les laisse gagner de temps en temps! », rigole Dubé.

« On doit garder en tête que ce sont eux qui viennent nous voir jouer avec leurs parents. Alors c’est parfois à notre tour d’aller les encourager. Si on veut que les gens viennent nous voir en grand nombre, il faut faire notre part. »

Bien qu’il en soit à sa première année dans le circuit Courteau, Dubé semble déjà avoir compris plusieurs des éléments quant à son rôle d’influenceur dans la communauté. Le talentueux ailier droit est aussi le premier à aller à la rencontre des partisans après les parties locales.

« Il y a souvent beaucoup de jeunes qui nous attendent pour avoir un autographe, ou pour se faire photographier avec nous. Ça me fait toujours plaisir de les rencontrer », dit-il. « Je regarde faire les vétérans pour un jour pouvoir faire comme eux. Je suis seulement une recrue, mais je veux suivre leurs traces. »

Dubé réalise l’importance de tisser des liens solides avec les gens de la région de Bathurst.

« Même si on n’a pas une saison facile, les gens sont toujours là pour nous appuyer. De notre côté, on ne lâchera jamais. On veut que les gens de notre communauté soient fiers de nous! »

À voir la manière dont il se comporte déjà, il n’y a aucun doute qu’Alexis Dubé a de quoi être fier!