Moment Communautaire | Kevin Mandolese le fait pour les enfants

Kevin Mandolese est plutôt avare envers les adversaires qui se présentent devant lui sur la patinoire. Mais dans la vie de tous les jours, le gardien des Eagles du Cap-Breton est le gars le plus généreux que vous pourrez trouver.

L’athlète originaire de Blainville organise depuis quatre ans des campagnes de levée de fonds pour la Fondation de l’hôpital régional du Cap-Breton.

« Je fais plusieurs activités pour amasser de l’argent pour permettre aux jeunes de rester à la maison pour les traitements, au lieu d’aller à Halifax ou Toronto », explique celui qui a été repêché par les Sénateurs d’Ottawa en 2018.

« On fait aussi beaucoup de visites dans les écoles. On essaie de promouvoir un mode de vie sain, prendre des décisions saines pour la santé et promouvoir l’activité physique », ajoute Mandolese. « Après ça, on va jouer un petit match de hockey avec eux, en leur montrant l’importance de bien se réchauffer pour ne pas se blesser. Les gars ont autant de plaisir à faire ça que les enfants », ajoute-t-il.

« Les jeunes ont des étoiles dans les yeux quand ils nous voient arriver. Pour eux, c’est presque comme voir des joueurs de hockey de la LNH. On est comme des vedettes pour eux. C’est vraiment incroyable. »

Mandolese dit adorer ce contact avec les jeunes partisans des Eagles.

« Chaque jeune a son favori. On n’est pas habitué à ça, mais c’est quelque chose de très plaisant. Voir la réaction des enfants, ça n’a pas de prix. C’est tellement beau à voir. »

Le gardien se dit très heureux de pouvoir faire une petite différence dans le quotidien des jeunes de la région.

« Il y a beaucoup d’enfants qui vivent dans la pauvreté ici au Cap-Breton. Quand ils nous voient, ça fait leur journée et même leur semaine », souligne-t-il. « Juste d’être capable de les aider dans leurs choix de vie, ou de passer du temps avec eux, ça nous fait énormément plaisir. »

« On sait qu’ils adorent ça. J’ai vu plusieurs fois des enfants qui pleuraient quand on partait. Ça nous touche beaucoup. »

Bien que ce désir d’aider les autres lui vient tout naturellement, Mandolese attribue sa générosité à la manière dont il a grandi.

« Mes parents m’ont toujours élevé en m’incitant à prendre soin des autres et à être généreux de mon temps. C’est juste des valeurs que mes parents m’ont inculquées depuis que je suis jeune et ça m’a toujours resté », explique l’athlète de 19 ans.

« Aider les enfants, pour moi, ça n’a pas de prix. Quand je suis arrivé ici, les gens m’ont accueilli à bras ouverts. C’est le minimum que je peux faire pour redonner à la communauté. »

En grandissant sur la rive-nord de Montréal, Mandolese était un fervent admirateur de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

« Quand j’avais leur âge, j’aurais tellement aimé ça avoir la chance de voir un joueur de l’Armada qui vient nous donner des conseils et s’amuser avec nous. C’est pour ça que ça me fait autant plaisir de pouvoir être là pour les jeunes », souligne-t-il.

« J’ai grandi en regardant Étienne Marcoux. J’ai même eu la chance de m’entraîner avec lui il y a quelques années. J’adorais le regarder travailler. »

Bien qu’il soit physiquement loin de la maison, Mandolese se dit tout de même choyé d’évoluer au Cap-Breton.

« Ça fait quatre ans que je suis ici et les gens sont toujours là pour nous, même dans les mauvais moments », rigole-t-il. « C’est sûr qu’ils ne sont pas contents si on ne joue pas bien, mais ils sont toujours là pour nous encourager! »

« Les gens ici travaillent fort pour mériter leur salaire et pour mettre de la nourriture sur la table. Le moins qu’on puisse faire comme joueurs de hockey est de travailler aussi fort qu’eux. »