Moment Communautaire | Kaylen Gauthier, livreur de sourires à Drummondville

Les joueurs des Voltigeurs de Drummondville ne se sont pas tourné les pouces durant la pandémie. Plusieurs ont décidé de faire la livraison de nourriture à des citoyens, dont le vétéran Kaylen Gauthier.

« On a été approché par IGA Drummondville parce qu’ils voulaient s’impliquer dans la communauté dans ces temps difficiles de pandémie », explique-t-il. « C’est alors qu’on leur a proposé le projet des Livraisons gourmandes. »

Cette initiative a rapidement fait boule de neige et s’est étendue à trois organismes de la région, soit Le comptoir alimentaire Drummond, la Tablée populaire et les livraisons de paniers de Noël du 24 décembre. Comme IGA est partenaire des Voltigeurs depuis plusieurs années, la collaboration a été immédiate.

« Ce fut vraiment un travail d’équipe. Tous les gars ont participé, ainsi que les membres du personnel », raconte Gauthier.

Les joueurs des Voltigeurs ont même ajouté une petite touche personnelle à leurs livraisons en incluant leurs propres biscuits, une activité qu’a adoré le défenseur de 19 ans.

« On a juste mis les ingrédients ensemble et on a fait cuire les biscuits. Les membres du personnel ont fait la livraison. Ce fut une belle occasion pour tout le monde de s’impliquer dans la communauté! »

Ce n’était pas la première fois que Gauthier mettait la main à la pâte cependant.

« Ma mère m’a bien appris! La première fois, ce sont des biscuits aux brisures de chocolat que nous avons fait cuire. Après ça, on a fait des biscuits de Noël », raconte celui qui vient de compléter sa deuxième saison complète avec les Voltigeurs.

Au total, ce sont un peu plus de 250 biscuits qui ont été d’abord cuits puis distribués par l’équipe.

« On est limité dans les activités qu’on peut faire dans la communauté », fait remarquer le joueur originaire de Drummondville. « On essaie d’aider comme on peut et de mettre un sourire dans le visage des gens. On a vraiment adoré ça livré nos propres biscuits et on est prêt à le refaire n’importe quand! »

Malgré tout, c’est une longue carrière dans le hockey que vise présentement le jeune homme qui admet n’avoir aucune intention de devenir pâtissier.

« Je vis encore chez nous, donc ma mère va pouvoir continuer de s’occuper des biscuits à la maison! », lance-t-il en riant.

Toute cette implication communautaire est quelque chose de très important pour Gauthier.

« J’ai grandi en suivant les joueurs des Voltigeurs et je les voyais s’impliquer dans la communauté à chaque année. Je trouvais ça vraiment cool quand j’étais jeune », souligne-t-il.

« Aujourd’hui, je réalise l’importance de m’impliquer dans ma communauté. Je sais ce que ça représente pour les gens d’ici. C’est à mon tour de redonner et ça me fait vraiment plaisir de le faire. Je vois que les gens l’apprécient et c’est ça l’important dans tout ça. »

Kaylen Gauthier dit avoir été grandement inspiré par Charles-David Beaudoin, lui qui a porté les couleurs des Voltigeurs entre 2010 et 2015.

« C’est aussi un gars de Drummondville, tout comme moi. Encore aujourd’hui, c’est comme un mentor pour moi », affirme-t-il. « J’ai la chance de le côtoyer chaque été et de m’entraîner avec lui. Il s’implique encore beaucoup dans la communauté. Pour moi, c’est un très bel exemple à suivre. »

En plus des biscuits, Kaylen Gauthier a également participé à une activité de livraison de denrées à l’intention des personnes âgées cette saison.

« On allait faire leur épicerie et on allait la livrer directement chez eux. Pour moi, c’est un devoir de faire ça », admet celui qui dit avoir livré des paquets dans une trentaine de résidences.

« On prenait toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation du virus. La plupart des gens sont des partisans des Voltigeurs et je pense qu’ils ont apprécié le service qu’on leur a rendu », avance-t-il.

« Pour moi, toutes les façons sont bonnes de s’impliquer davantage. Je veux continuer à le faire parce que j’ai pris goût à aider le monde et à rendre les gens heureux autour de moi. »