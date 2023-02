Moment Communautaire | Justin Côté inspiré de ses valeurs familiales

Justin Côté veut devenir un champion de l’implication dans sa communauté.

Il faut dire que l’attaquant des Voltigeurs de Drummondville a eu un très bon modèle la saison dernière en Édouard Charron. Il cherche aujourd’hui à suivre le chemin tracé par son bon ami.

Même si la pandémie a rendu les choses un peu plus compliquées, le patineur originaire de Salaberry-de-Valleyfield a participé à plusieurs activités d’équipe et à de nombreuses fêtes d’enfants la saison dernière.

Quand on lui demande d’où vient ce goût de s’impliquer auprès de différentes causes, Côté parle immédiatement des valeurs familiales qui lui ont été transmises.

« Mes parents s’impliquent aussi beaucoup dans leur communauté avec leur entreprise (une pâtisserie). C’est quelque chose d’important pour moi, et c’est pour ça que j’ai demandé aux Voltigeurs de m’impliquer beaucoup cette saison », explique-t-il.

« Très souvent, au lieu de jeter [les aliments de la pâtisserie] qui restent à la fin de la journée, ils vont les porter à des organismes comme Le Partage, ou à d’autres gens de la communauté », mentionne l’ailier au sujet de l’exemple donné par ses parents. « Ce sont des petites choses comme ça qui m’ont incité à m’impliquer à mon tour. »

Cette saison, le patineur de 18 ans a pris part à plusieurs activités des Voltigeurs, dont une journée de travail dans une épicerie Maxi de la région. Il a d’ailleurs beaucoup apprécié cette expérience avec le public, en plus d’avoir pu aider les employés à remplir leurs fonctions.

« On a donné un coup de main aux employés et on a eu la chance de jaser avec beaucoup de nos partisans. C’était vraiment plaisant. C’était vraiment quelque chose de spécial de voir la réaction des gens quand ils nous voyaient avec nos gilets des Voltigeurs », se rappelle-t-il.

« C’est vraiment bien de pouvoir redonner un petit quelque chose à ceux et celles qui nous appuient durant toute la saison. C’est comme ça que mes parents m’ont élevé. Ils me disaient toujours de redonner à ceux qui m’aident. »

Côté a également eu la chance de participer à une collecte de sang pour la première fois de sa vie. Même si les joueurs n’avaient pas le droit de faire des dons eux-mêmes, il a beaucoup apprécié pouvoir donner un coup de main aux organisateurs et piquer un brin de jasette avec les partisans des Voltigeurs.

Le joueur d’avant a également participé à une bonne douzaine de fêtes d’enfants après les rencontres locales. Pour lui, les séances de photos et d’autographes avec les jeunes sont de véritables parties de plaisir.

Justin Côté prend son rôle de modèle très au sérieux.

« Ça me rappelle quand j’allais voir les parties de l’Armada ou le junior AAA plus jeune. J’étais impressionné parce qu’ils étaient mes idoles. Je trouve ça vraiment spécial de voir la même chose dans les yeux des jeunes aujourd’hui. On peut passer de longs moments à jaser de hockey avec eux. »

Cette belle implication n’est qu’un début, puisque le numéro 92 des Voltigeurs a bien l’intention d’en faire encore plus durant la campagne de 2023-2024!