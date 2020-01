Moment Communautaire | Grâce à sa famille, Bellamy connaît l’importance de redonner

Avec trois frères plus jeunes que lui, Jaxon Bellamy a toujours été entouré d’enfants.

C’est pourquoi le défenseur du Phoenix de Sherbrooke réalise l’importance d’être présent pour les jeunes de la communauté. Et c’est pourquoi il est toujours le premier à répondre présent quand l’équipe cherche des volontaires pour aller rencontrer les jeunes partisans.

« Je vais sauter sur la glace avec eux ou je vais les rencontrer en classe », explique le joueur de 18 ans. « Comme je suis originaire de Saint John, j’ai grandi en regardant les Sea Dogs. Je me souviens très bien de plusieurs joueurs qui venaient à nos entraînements. Je trouvais ça vraiment incroyable! Tous ces gars-là étaient mes idoles, je n’ai que de bons souvenirs d’eux. »

« Alors quand je vais à mon tour dans la communauté, j’essaie d’être un bon modèle pour les jeunes moi aussi », explique-t-il. « On ne sait jamais lequel d’entre-eux évoluera un jour dans la LHJMQ. Si tu offres une expérience terrible à un de ces jeunes, que fera-t-il quand il sera dans la même position que nous plus tard? Il sera peut-être très désagréable envers les autres. C’est pour ça que j’essaie de toujours être respectueux des gens que je rencontre, spécialement envers les enfants.»

C’est principalement pour ces raisons que Jaxon Bellamy est devenu un ambassadeur de première classe pour le Phoenix à travers l’Estrie, et il en est fier.

« J’ai toujours hâte d’aller rencontrer les gens, peu importe l’endroit. C’est un privilège pour moi », affirme celui qui en est à sa troisième saison avec le Phoenix. « Je trouve ça amusant d’aller voir les jeunes puisque j’ai trois frères plus jeunes que moi donc je sais exactement ce que ça signifie d’être là pour eux. C’est important pour moi d’aller rencontrer ces jeunes parce que je sais qu’ils vont venir nous voir jouer et nous appuyer à leur tour.»

Pour un gars comme Bellamy, c’est en réalisant qu’il peut être une source d’inspiration pour plusieurs de ces jeunes qu’il se rend compte de l’importance de tous ses petits gestes.

« Je me souviens très bien quand j’étais à la garderie. Un joueur des Sea Dogs était venu pour nous lire une histoire. Il nous avait aussi donné des billets. Je me souviens être revenu à la maison et j’avais demandé à mes parents si on pouvait aller au prochain match!», rigole-t-il.

« Je me souviens aussi quand ils venaient s’entraîner avec nous. Je voulais aussi jouer dans la LHJMQ un jour et ils m’ont réellement inspiré à devenir un meilleur joueur de hockey. »

Bellamy se souvient avoir été particulièrement impressionné par les vedettes des Sea Dogs de l’époque.

« Ils venaient nous voir, sans se plaindre, et ils semblaient toujours contents de nous voir. Je veux aujourd’hui faire la même chose. C’est quelque chose qu’on doit faire. C’est notre responsabilité de le faire », avance-t-il.

« Je me souviens d’avoir déjà patiné avec Jonathan Huberdeau, Charlie Coyle et Nathan Beaulieu. Ils étaient vraiment mes idoles. Ils participaient à beaucoup d’événements communautaires. C’était toujours plaisant de leur parler. »

Aujourd’hui, c’est au tour de Bellamy de tenir le flambeau.

« Quand je reviens à la maison, je vais toujours jouer avec mes frères et leurs équipes. J’ai toujours un grand sourire accroché dans le visage parce que je m’amuse beaucoup avec eux. Ça me rappelle tous ces beaux souvenirs que j’ai de toutes ces rencontres avec les joueurs des Sea Dogs. C’est quelque chose de vraiment spécial. »