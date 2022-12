Moment Communautaire | Gill fait vivre une expérience inoubliable à un jeune loup

Dylan Gill a passé une partie de sa jeunesse à suivre les parties des Wildcats de Moncton au vieux Colisée. Il épiait les moindres faits et gestes de ses deux joueurs favoris: le gardien Alex Dubeau et le défenseur Brandon Gormley.

Le jeune homme originaire de Riverview, au Nouveau-Brunswick, a même eu la chance de participer au programme du 7e joueur, une initiative qui permet à un jeune du hockey mineur de sauter sur la patinoire avec le reste des Wildcats avant chaque partie à domicile. Il est donc bien placé pour parler de l’impact qu’un athlète peut avoir sur les jeunes partisans.

Depuis l’an passé, le défenseur s’est lié d’amitié avec le petit Lukas Duchesneau, un fervent amateur des Huskies âgé de sept ans. Le petit garçon autiste a eu l’occasion d’assister à son tout premier match de hockey la saison dernière.

« C’était vraiment spécial pour lui, mais aussi pour moi. Il était un peu gêné et visiblement nerveux au début. Il ne parlait pas beaucoup, mais on pouvait voir qu’il était vraiment content d’être là. Il avait un grand sourire dans le visage », se rappelle Gill. « On a malheureusement subi la défaite ce jour-là, mais c’était quand même une belle expérience pour lui et pour moi. »

Le joueur de troisième année avait pris l’initiative d’acheter un gilet de l’équipe pour son jeune partisan et lui a offert. Après le match, Lukas a également eu droit à une séance de photos et d’autographes avec les joueurs des Huskies.

« Il m’a dit que j’étais son joueur préféré », mentionne Gill, visiblement ému.

Avant ce premier match, un soir de mars, Lukas ne regardait même pas le hockey. Il ne connaissait rien à ce sport a admis sa mère, Jessika Mauer.

« Il ne sait pas patiner à cause de problèmes d’équilibre et de force musculaire. Mais il a comme projet cet hiver d’apprendre à patiner, pour être capable de jouer au hockey », mentionne-t-elle. « Alors croyez-moi quand je vous dis que [Dylan] a fait une énorme différence dans la vie de mon fils, et que jamais je ne pourrais le remercier assez de ce qu’il a fait et de la confiance qu’il lui a donnée! »

Malgré ses problèmes de santé, dont une hypersensibilité sensorielle à la lumière et au bruit, Jessika et son père ont réussi à convaincre Lukas d’aller voir ce premier match.

« Dès le premier soir, Lukas courrait après la mascotte. Et il est devenu fan de Dylan. Le lendemain, il voulait retourner voir le match! », explique la maman, visiblement comblée. « Lukas a eu la chance de prendre une photo avec Dylan. Il en a parlé pendant des semaines! Mon fils n’avait jamais toléré autant de choses. »

Depuis le début de la présente saison, Lukas n’a pas raté une seule partie des Huskies à la radio. Il dort également avec son chandail numéro 10.

Quant à Gill, le défenseur affiche un grand sourire quand on lui parle des jeunes partisans des Huskies.

« C’est important pour moi d’être impliqué dans la communauté parce que j’ai déjà été dans la même position que ces jeunes. Je sais à quel point c’est quelque chose d’important pour eux », souligne-t-il. « Il suffit parfois de seulement les saluer et de leur donner la main avant de sauter sur la patinoire. Ce sont des petits gestes qui font une grosse différence. »

« Pour nous, ça prend seulement quelques minutes. Mais pour les jeunes, ça peut être très important et ça peut avoir un impact dans leur vie. C’est vraiment important pour moi de rencontrer les jeunes dans la communauté parce qu’on peut vraiment les inspirer. Et je sais qu’ils s’en souviendront toute leur vie. »

C’est très certainement le cas avec le petit Lukas Duchesneau.