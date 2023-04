Moment Communautaire | Fabrice Fortin veut garder les jeunes de Chicoutimi actifs

Les Saguenéens de Chicoutimi ont donné un autre grand coup cette année pour venir en aide aux jeunes de leur communauté.

Sous la présidence des vétérans Jonathan Desrosiers et Fabrice Fortin , le Groupe l’Ami Junior ainsi que la Fondation pour l’enfance et la jeunesse ont uni leurs efforts pour tenir une série d’activités du 1er au 11 février dernier.

Sous le thème « Un hiver actif avec les Sags », les gens de la région étaient invités à faire des dons d’équipement sportif ou des contributions monétaires pour aider la jeunesse locale à demeurer active ou à pratiquer un sport.

Cette initiative fait suite à la campagne « Un hiver au chaud avec les Sags », qui s’est déroulée à l’automne de 2021. Sous la gouverne de l’ancien capitaine Michaël Pellerin, l’objectif de cette campagne était plutôt de récolter des habits de neige au nom de la même fondation.

« On prend tout ce que les gens nous donnent et on les offre à des enfants dans le besoin. Les gens peuvent aussi faire des dons en argent sur la page web de la fondation », a expliqué Fabrice Fortin.

Cette belle initiative s’est conclue par une journée d’activités, le 11 février, au Patro de Jonquière. Les gens ont pu y patiner avec des joueurs des Saguenéens, moyennant un don de 5$ qui était remis à la Fondation pour l’enfance et la jeunesse.

Au programme, on retrouvait également des jeux gonflables, de l’animation, des stations de chocolat chaud, ainsi qu’une séance de photos et d’autographes avec les joueurs. Le capitaine des Saguenéens s’est dit heureux de faire partie de cette belle aventure.

« Je suis quelqu’un qui a toujours aimé aider les gens », admet Fortin. « Cette saison, je m’en donne à cœur joie puisque je n’avais pas pu m’impliquer autant l’an passé, parce que j’avais une grosse session à l’école. Je voulais donc mettre toute la gomme dans les projets communautaires de l’équipe cette année. »

Fabrice Fortin a encore en mémoire les rencontres avec des joueurs d’hockey et d’autres célébrités de la région qu’il a faites durant son enfance.

« Je suis un petit gars de la région et je me souviens à quel point c’était plaisant de rencontrer des personnalités sportives », raconte le joueur originaire de Saint-Félicien. « Je me souviens que Marianne St-Gelais était venue à mon école quand j’étais jeune et j’avais trouvé ça remarquable! »

« Je m’étais promis de faire la même chose quand j’allais pouvoir », mentionne le numéro 91 des Sags. « On est conscients qu’on est l’idole de plusieurs petits garçons et petites filles. J’adore aller les rencontrer et leur parler! »

Le joueur de 19 ans a déjà visité quelques écoles primaires cette saison et il prévoit continuer de participer aux nombreux autres projets de son équipe.

« Je le fais pour voir le sourire aux lèvres des jeunes que je rencontre. Quand je vais dans une école, je vois dans leurs yeux qu’ils sont vraiment impressionnés. Moi, ça me fait plaisir de passer du temps avec eux. »

Le message que Fortin cherche à livrer aux jeunes est simple : personne n’a un parcours parfait dans la vie.

« Chaque personne a son histoire. J’essaie de les encourager à ne pas abandonner », reconnait-il. « Je leur donne mon exemple, celui d’un petit gars de Saint-Félicien qui a fait son bout de chemin. Ce n’est pas impossible de te rendre où tu veux dans la vie si tu y mets les efforts nécessaires. »