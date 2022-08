Moment Communautaire | Fabrice Fortin inspire les jeunes de demain

Fabrice Fortin vit son rêve avec les Saguenéens de Chicoutimi depuis 2019. Depuis qu’il est haut comme trois pommes, il voulait endosser le chandail bleu et blanc.

Le joueur de Saint-Félicien veut aujourd’hui inspirer les jeunes de son coin de pays à suivre ses traces.

Chaque fois qu’il en a l’occasion, le patineur de 19 ans va rencontrer les jeunes dans les écoles pour piquer un brin de jasette avec eux.

« Me voici un joueur des Saguenéens à temps plein et je trouve ça vraiment cool. Je veux montrer aux jeunes que c’est possible de se rendre là. Ce n’est pas parce que tu viens d’une région un peu éloignée et que tu es loin de la structure de hockey des grandes villes que tu ne peux pas réussir », raconte-t-il.

L’ailier gauche en est la preuve, lui qui n’a jamais ménagé les efforts pour atteindre son objectif.

« Pendant trois ans, j’ai fait deux heures d’autobus matin et soir pour aller à l’école et jouer au hockey (à Alma). Quand tu es prêt à faire des sacrifices et à faire les efforts, tout devient possible », souligne-t-il.

« Je me levais à 5h30 pour arriver à l’école à 8h. J’allais à l’école le jour et je m’entraînais durant l’après-midi. À 16h, je repartais pour la maison. Je mangeais dans l’autobus pour déjeuner et même parfois pour souper! », lance-t-il en riant.

Pour lui, c’était tout à fait normal.

« Je ne l’ai pas vu comme un sacrifice. Dans ma tête, c’était clair que si je voulais jouer au hockey à un haut niveau, c’est ce que je devais faire. Je ne me posais même pas de questions. »

C’est maintenant à son tour de refiler les outils aux jeunes afin qu’ils puissent se dépasser.

« La saison dernière, j’étais en pension avec quatre jeunes qui jouaient au hockey. J’allais souvent pratiquer avec eux. Je m’amusais à leur montrer des petits trucs et des choses comme ça. »

Fortin a également participé à un tirage d’un gilet des Saguenéens. Il est allé remettre le prix en personne au gagnant qui était situé à Saint-Félicien. Il s’agit là d’une petite balade d’une heure et demie en voiture!

Comme sa mère est enseignante dans une école primaire, Fortin a une belle occasion d’aller voir les jeunes fréquemment.

« Je suis allé voir les élèves dans sa classe à quelques reprises, juste pour leur donner un petit mot d’encouragement, prendre des photos et jaser avec eux. J’ai aussi assisté à un cours avec eux. »

Il se souvient très bien l’impact que les joueurs de la LHJMQ ont eu sur lui en grandissant.

« Je me rappelle quand j’étais jeune, j’ai eu la chance d’avoir des joueurs des Saguenéens qui sont venus nous voir. Je me disais : c’est donc le fun qu’ils prennent le temps de venir nous voir! Je me rappelle d’avoir eu le feeling que c’était vraiment cool. On a aussi eu la visite de médaillés olympiques. »

C’est maintenant à son tour d’inspirer la nouvelle génération.

« J’ai vraiment adoré la réaction des jeunes. Ils veulent des autographes et posent plein de questions. Ils ont toujours un grand sourire dans le visage. Ça me rappelle ma jeunesse et ça me fait plaisir de le faire. J’aime les rendre heureux. »

Lors de ces visites, il a évidemment droit à des questions de toutes sortes.

« La première question était souvent: es-tu un vrai joueur des Saguenéens? », lance-t-il en riant.

« Je ne considère pas ça comme un gros effort [de visiter les écoles]. C’est juste quelque chose de plaisant à faire. J’aime être proche des jeunes et des fans des Saguenéens. J’aime faire plaisir aux gens dans la vie. »

Fabrice Fortin n’a pas fini de faire parler de lui puisqu’il prépare un gros projet pour la saison prochaine avec les partisans et l’équipe des Sags.

Une belle histoire à suivre!