Moment Communautaire | Émond bloque des tirs et crée des sourires à Rouyn-Noranda

Il n’y a probablement pas assez d’heures dans une journée pour permettre à Zachary Émond de faire tout ce qu’il aimerait accomplir. Si ce n’était que de lui, il serait toujours quelque part dans la communauté, en train de participer à un événement avec des jeunes de la région de Rouyn-Noranda.

Au cours des deux dernières saisons, il a participé à un camp de gardien de but avec son ancien coéquipier des Huskies Samuel Harvey, il a assisté à une séance de lecture dans une école et il a visité des enfants atteint du cancer.

Et, avec le reste de son temps, il est le gardien de but partant pour les Huskies de Rouyn-Noranda.

« J’ai eu la chance de faire plusieurs activités avec les jeunes. Je me souviens quand j’avais cet âge-là et que je voyais des joueurs de l’Océanic de Rimouski », se rappelle le joueur originaire de Rivière-du-Loup. « C’était quelque chose de grand pour moi. C’était comme un rêve qui se réalisait! »

« Quand j’avais la chance de rencontrer ces joueurs-là, je trouvais ça vraiment impressionnant. Ça me donnait beaucoup de motivation au hockey. Chaque fois que j’allais voir un match, j’avais des étoiles dans les yeux. Ça faisait ma journée! », raconte le gardien.

Et en donnant l’exemple, Émond espère pouvoir passer le flambeau aux plus jeunes des Huskies.

« Pour moi, c’est important de pouvoir transmettre ça à ces jeunes-là », dit le vétéran de 19 ans. « Je sais que beaucoup d’enfants suivent les Huskies de près ici à Rouyn-Noranda. On veut être près d’eux et leur donner de la motivation dans tout ce qu’ils font. »

De toutes ses expériences, Émond a particulièrement apprécié la journée consacrée à la littérature à l’école anglophone Noranda School.

« On était six joueurs des Huskies. Les jeunes étaient vraiment heureux de nous voir. C’était vraiment une journée spéciale pour eux. Plusieurs portaient leur chandail des Huskies », souligne-t-il.

« Un des jeunes avait demandé que j’aille dans sa classe parce qu’il voulait lire avec moi. Je suis allé et les étudiants étaient contents de nous recevoir et de nous avoir dans leur quotidien. On a lu avec eux, mais plusieurs avaient aussi des questions sur le hockey. On a pris le temps de jaser avec eux! »

Avec quelques-uns de ses coéquipiers, le portier des Huskies est aussi allé visiter des jeunes atteint du cancer à l’Hôpital de Rouyn.

« C’est une expérience inoubliable. La plupart étaient en rémission. On voulait leur donner un peu d’appui et un peu de courage pour passer à travers leurs épreuves », explique le choix de 6e ronde (176e) des Sharks de San Jose en 2018.

« Ça nous a aussi permis de voir à quel point on est chanceux de pouvoir pratiquer le sport qu’on aime. Ça nous a un peu ramener sur terre. Ça remet les choses en perspective », assure-t-il.

« On voulait rendre les jeunes heureux et les aider à notre façon. On voulait leur montrer qu’on était derrière eux. Cette expérience m’a marquée à jamais. »