Moment Communautaire | Dumont répond présent pour les jeunes de Drummondville

*N.B. : Ce texte a été rédigé avant l’échange de Charles-Antoine Dumont au Drakkar de Baie-Comeau le 19 décembre dernier. *

_

Charles-Antoine Dumont est l’homme de toutes les causes chez les Voltigeurs de Drummondville. Le joueur de 20 ans est toujours là quand l’équipe a besoin de volontaires pour mettre sur pied des activités avec la communauté.

« Je veux profiter de la visibilité que nous donnent les Voltigeurs pour essayer de redonner le plus possible à la communauté », souligne-t-il.

L’été dernier, il a lancé l’Académie des Rouges en compagnie de deux de ses anciens coéquipiers avec les Voltigeurs, Kaylen Gauthier et Édouard Charron. Leur école de hockey s’adresse à des jeunes de niveau M9, M11 et M13.

« L’idée est de donner de notre temps aux jeunes de la région et de partager avec eux notre bagage de joueur. On veut essayer d’agrandir ça l’été prochain, parce qu’on a vraiment adoré l’expérience », raconte Dumont.

Plus d’une quarantaine de jeunes ont pu vivre une expérience unique durant cette semaine très spéciale. Il y avait des entraînements sur la patinoire et d’autres en gymnase, mais également toutes sortes de jeux.

« On veut créer un environnement pour eux dans lequel ils vont avoir beaucoup de plaisir. On veut leur donner la plus belle expérience possible pour les encourager à continuer de jouer », ajoute l’athlète originaire de Lévis. « On a beaucoup mis l’accent sur le travail, mais surtout sur le plaisir. On a organisé beaucoup de jeux, autant sur la glace qu’à l’extérieur. »

Question de mettre un peu de piquant dans l’aventure, les responsables ont eu la bonne idée d’inviter d’autres joueurs de la LHJMQ à leur camp, dont Justin Robidas des Remparts de Québec, Ethan Gauthier du Phœnix de Sherbrooke et Édouard Cournoyer des Huskies de Rouyn-Noranda.L’ancien joueur des Flames de Calgary, Denis Gauthier (qui est également le père de Kaylen et Ethan), est lui aussi venu faire son tour.

En de porter le « C » de capitaine pour les Voltigeurs, Charles-Antoine Dumont sera également le président d’honneur de la prochaine clinique de sang de l’équipe. Ce sera la première fois que l’ailier droit participera à ce genre d’activité.

Pour lui, cependant, ce sera quelque chose de naturel.

« Je sais que mon grand-père a été un grand donneur de sang. Il y a une première fois à tout, mais je suis pas mal certain que ce ne sera pas la dernière fois pour moi. Je n’ai pas peur du tout des aiguilles », lance-t-il en riant.

« On souhaite utiliser notre image auprès de la population afin de sensibiliser les gens à l’importance de donner du sang », ajoute Dumont quant à son rôle dans la campagne.

Le vétéran est également le premier à répondre présent quand vient le temps d’aller rencontrer des jeunes partisans dans les écoles de la région, ou encore de participer à des fêtes d’enfants après les parties des Voltigeurs.

« Je suis vraiment reconnaissant de la chance qu’on a de jouer dans la LHJMQ. Les plus jeunes nous voient souvent comme des modèles. Je suis un gars de Québec et je me rappelle comment je voyais les joueurs des Remparts quand j’étais plus jeune. »

Jonathan Marchessault était celui dont Dumont suivait tous les moindres faits et gestes à l’époque. Et dans quelques années, de nombreux jeunes garderont ces mêmes souvenirs impérissables de Charles-Antoine Dumont.