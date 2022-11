Moment Communautaire | Du hockey sans arrêt, pour une bonne cause

Nicolas Thibeault est un gars de cœur. Le directeur des communications et du marketing de l’Océanic de Rimouski est passionné de hockey, bien sûr, mais aussi par sa communauté d’adoption.

Tellement qu’il a décidé de s’embarquer dans une aventure un peu folle avec un groupe d’amis.

Leur projet, le Défi Endurance Hockey Rimouski, verra une équipe de 20 joueurs disputer 17 parties d’une heure contre des équipes différentes, le 14 et 15 janvier prochain, au Colisée Financière Sun Life.

Tous les profits amassés seront remis à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, ainsi qu’au fonds d‘études des joueurs de L’Océanic. Cette idée vient d’un projet lancé par un groupe d’amis de Thibeault, à l’époque où il travaillait pour l’Armada de Blainville-Boisbriand.

L’année dernière, le 25 heures de Montréal avait permis aux organisateurs d’amasser plus de 155 000$ au profit d’un centre de désintoxication et de Leucan. Le projet de Thibeault s’inspire également du Défi Vélo Plein-Air, une « balade » de 257 km qui relie Montmagny à Rimouski.

« Je trouve ça long en voiture, je ne ferais certainement pas ça en vélo! », rigole Nicolas Thibeault. « Mais je suis parti [du dernier Défi] en me demandant ce que je pourrais faire pour aider la communauté de Rimouski, qui m’a accueilli les bras grands ouverts en 2019. »

C’est là que l’idée du marathon de hockey lui est revenue en tête.

Il a demandé le modèle d’affaires du projet montréalais pour le reproduire à Rimouski, avec son partenaire de l’entreprise TAG 8, Junior Pouliot. Avant même de débuter leurs parties de hockey, on sait déjà que la Fondation du CHRR et l’Océanic vont se partager au moins 20 000$.

« J’ai réuni des gars avec qui je jouais déjà au hockey. On va passer 17 heures avec ces gars-là, on veut donc avoir du fun », explique-t-il. Selon lui, le recrutement des joueurs et des équipes a été très facile.

« J’ai été agréablement surpris de la réaction de tout le monde. Ça me touche droit au cœur de voir qu’autant de personnes ont décidé d’embarquer là-dedans », ajoute-t-il. « Je n’ai pas vraiment d’antécédents dans la création d’événements caritatifs comme celui-là. Mais j’ai toujours eu l’idée d’aider les gens et de redonner à la communauté », poursuit Thibeault.

« Je veux juste faire du bien à du monde. Je ne suis pas une meilleure personne qu’une autre et je suis loin d’être parfait, on est tous des êtres humains, on a tous des histoires. »

Thibeault ne se gêne pas pour le dire, il a lui-même traversé une période sombre dans sa vie.

« On a tous à un moment ou un autre vécu des situations difficiles. Je ne m’en cache pas, j’ai fait une dépression au début de 2022. On dirait que ça m’a réveillé. Je me suis dit: est-ce qu’on peut s’entraider au lieu de se piler dessus? »

Le directeur des communications et du marketing de l’Océanic trouve particulièrement important le fait d’épauler les jeunes hockeyeurs dans leurs études.

« C’est tellement important d’aider les étudiants. Il y a un infime pourcentage de joueurs qui vont finir par jouer chez les professionnels et gagner leur vie avec le hockey. Au final, ils vont donc pratiquement tous avoir besoin d’un diplôme. »

Et même s’il s’agira d’un défi amical, pas question de laisser les autres équipes se sauver avec la victoire.

« On joue vraiment pour la cause, mais on est quand même des gars très compétitifs qui aiment gagner. Je suis le premier à lancer mon bâton dans les estrades quand ça ne va pas comme je veux! », admet-il en riant.

« Je pense qu’on va être très compétitifs au cours des deux ou trois premières parties. Mais à partir de la quatrième, je pense qu’on va avoir hâte de remettre le chèque! Disons qu’on va espérer en gagner au moins une! »

Chose certaine, que Thibeault et ses coéquipiers repartent avec une victoire ou non lors du Défi de janvier, ils ressortiront tous gagnants d’une aussi belle initiative.

Sur la photo : Nicolas Thibeault (coorganisateur de l’événement), Stéphanie Boulianne (directrice générale de la Fondation du CHRR), ainsi que Junior Pouliot (coorganisateur de l’événement).