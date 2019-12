Moment Communautaire | Derek Gentile redonne à sa ville natale de plusieurs façons

En évoluant pour les Eagles du Cap-Breton, Derek Gentile est un des rares joueurs qui peuvent se vanter d’évoluer pour l’équipe LHJMQ de leur ville natale. C’est en grande partie pourquoi il est le premier à répondre présent quand l’équipe cherche des ambassadeurs dans la communauté.

Plus tôt cette année, il n’a pas hésité une seconde à mettre de côté son bâton de hockey afin de passer une journée à travailler dans un restaurant Tim Hortons. Le but de cette journée? Amasser de des fonds pour aider les jeunes défavorisés à pouvoir participer à des camps d’été dans la région de Sydney, en Nouvelle-Écosse.

« J’ai travaillé à la caisse pendant un bout de temps », raconte-t-il. « Je me suis ensuite retrouvé au comptoir à l’auto. J’ai aussi pris des commandes pour des clients… en essayant de ne pas trop mélanger tout le monde! », ajoute-t-il en riant.

L’ancien choix de quatrième tour des Remparts de Québec (70e au total en 2015) dit avoir apprécié l’expérience et constate que c’est tout un travail que ces gens-là accomplissent au quotidien.

« Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais après 45 minutes, j’étais complètement vidé. C’était véritablement quelque chose de différent pour moi », raconte-t-il.

« La chose la plus difficile a été de ne pas me tromper avec l’argent des clients. Tout va vite et quand un client te donne un billet de 20$, tu veux lui remettre le bon montant pour que tout balance. Tu ne veux pas non plus créer une file d’attente parce que tu ne vas pas assez vite ».

Le joueur de centre de 20 ans a surtout aimé la complicité qui s’est rapidement développée avec les autres employés.

« La meilleure partie de tout ça, c’était le contact avec les gens. Tout le monde a été fantastique et très patient avec moi. Mes collègues de travail m’ont beaucoup aidé à passer à travers. Mais je pense qu’ils ont surtout eu beaucoup de plaisir à me voir me tromper continuellement! », mentionne-t-il avec un sourire.

« J’ai fait ça dans le quartier où j’ai grandi. J’ai bien sûr rencontré des gens que je connaissais et que je n’avais pas vus depuis longtemps. Disons qu’ils ont été surpris de me voir là! », raconte l’ailier droit.

Gentile se dit très fier de pouvoir venir en aide aux jeunes partisans des Eagles, surtout via une initiative comme celle de Tim Hortons, qui est pour une si bonne cause.

« On fait ça pour les jeunes. C’est une belle satisfaction de faire quelque chose qui leur permet d’avoir du plaisir. J’apprécie les gens de tous les âges qui viennent à nos parties, mais j’ai toujours voulu prendre le temps de rencontrer les jeunes, parce que je sais que c’est important pour eux. »

L’attaquant réalise l’importance de sa présence dans la communauté, lui qui n’a qu’à piger dans ses propres souvenirs d’enfance pour comprendre l’impact que peuvent avoir les joueurs des Eagles.

« Je me souviens très bien quand j’allais voir des parties, ou quand je rencontrais tous ces joueurs qui étaient mes idoles, c’était vraiment spécial pour moi. C’est pourquoi dès le début de la saison, c’est quelque chose que je voulais faire. »

Celui qui dit garder de beaux souvenirs de ses rencontres avec des joueurs de la LHJMQ en grandissant se rappelle aussi d’un joueur qui l’avait particulièrement marqué.

« Je ne devrais pas dire ça parce que ça va peut-être lui monter à la tête. Mais notre entraîneur [adjoint des Eagles] Chris Culligan était mon idole chez les Screaming Eagles. Il est originaire de Sydney lui-aussi, et il était très impliqué dans la communauté. C’était le capitaine de l’équipe, le leader, et j’essaye en quelque sorte de suivre ses traces », précise-t-il.

« Plus tôt cette saison, j’ai aussi participé à une activité communautaire avec Canadian Tire. L’an passé, j’ai été rencontrer des jeunes dans les écoles pour leur parler de l’importance des études. Ce sont des choses que j’adore faire », mentionne le vétéran.

« Nous sommes très chanceux d’avoir une voix et de pouvoir servir de modèles pour beaucoup de gens. Notre horaire est pas mal chargé avec le hockey, mais nous essayons toujours de trouver du temps pour redonner aux gens de notre communauté. Et essayer d’avoir une influence positive sur les jeunes. »

Derek Gentile est peut-être dans sa dernière saison au niveau junior, mais il s’assure de laisser un impact sur sa communauté pour les générations à venir.