Moment Communautaire | Daigle partage ses connaissances dans le Nord-du-Québec

Loïck Daigle a vécu une expérience dont il se souviendra longtemps durant l’été de 2022.

Le joueur d’avant des Tigres de Victoriaville a passé trois semaines à Mistissini, une communauté autochtone crie dans le Nord-du-Québec, afin de prendre part à un camp de développement de hockey.

Le jeune homme de 20 ans était l’un des entraîneurs invité à partager ses connaissances avec une cinquantaine de jeunes, tous âgés entre six et 18 ans.

« Pour vrai, j’ai vécu une expérience incroyable. J’ai rencontré des gens extrêmement souriants, qui sont toujours prêts à aider les autres. C’est vraiment dans leur culture. Ils ont aussi de très belles infrastructures pour encourager les jeunes à faire du sport et à bouger. »

C’est un des anciens entraîneurs de Daigle dans le hockey mineur, Alexandre Dandenault, qui lui a suggéré de vivre cette expérience unique.

Durant ces trois semaines, le joueur originaire de Châteauguay a passé près de quatre heures par jour sur la glace avec son groupe, en plus des sessions hors-glace. Les journées étaient bien remplies, mais il affirme que ce contact privilégié lui a permis de découvrir la culture autochtone, en plus de rencontrer des jeunes plein de vie, passionnés de sport.

« On a organisé toutes sortes d’activités pour eux. Nous sommes allés pêcher, on a fait des courses de vélo, du volleyball de plage et toutes sortes de choses comme ça. On s’est vraiment impliqué avec les jeunes de la communauté », raconte-t-il.

Ces petites excursions de pêche rappelaient à Daigle l’époque où il allait taquiner le doré ou la truite avec son grand-père. Cependant, il a un peu moins aimé les courses de vélo de montagne.

« Il y avait beaucoup de très bons compétiteurs! Avec les difficultés de la piste, c’était tout un défi pour moi! », lance-t-il en riant.

Au final, il s’en est sorti en un seul morceau et dit avoir appris plein de choses sur le sport qu’est le vélo de montagne. Quant au hockey, c’était toujours une partie de plaisir.

« J’ai essayé d’apporter toutes mes connaissances au hockey pour aider [les jeunes] à s’améliorer, mais aussi pour les aider au niveau du développement personnel », précise le joueur de centre.

Pour se faire, Daigle a mis au point plusieurs exercices axés sur le développement des habiletés individuelles, tant au niveau du patin que du maniement de la rondelle. Le joueur d’avant des Tigres s’est dit surpris par l’enthousiasme démontré par les hockeyeurs en herbe.

« Ce fut une expérience positive d’un bout à l’autre pour moi. Les jeunes étaient incroyablement réceptifs à tout ce qu’on leur enseignait. »

Cette volonté de s’impliquer, c’est un peu une seconde nature chez les Daigle ; Loïck a grandi au sein d’une famille qui prônait ces valeurs d’aide et de partage.

« Je suis une personne de cœur. Je suis quelqu’un qui aime s’impliquer et apprendre de nouvelles choses. Je suis très curieux de la vie en général », souligne-t-il. « Aller aider du monde en partageant ma passion pour le hockey dans une communauté autochtone, pour moi, c’était donc une opportunité en or que je ne voulais pas rater. »

Le jeune homme dit avoir eu la piqûre puisqu’il a bien l’intention de se porter volontaire pour donner un coup de main à sa communauté dans le futur, particulièrement auprès des jeunes.

« C’est notre relève. C’est très important de donner au prochain, de partager mes valeurs et ma passion pour le hockey. C’est une expérience que j’aimerais revivre le plus souvent possible! »